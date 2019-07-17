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Sinop\'ta Arkeologları Şaşırtan İskelet

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ DESTEĞİYLE SÜRDÜRÜLEN BALATLAR YAPI TOPLULUĞU KAZISINDA ORTAYA ÇIKARILAN VE 200 YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLEN İNSAN İSKELETİ, BULUNDUĞU MEZARA YATIRILIŞ ŞEKLİYLE KAZI HEYETİNDE ŞAŞKINLIĞA YOL AÇTI

Sinop\'ta Arkeologları Şaşırtan İskelet

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ DESTEĞİYLE SÜRDÜRÜLEN BALATLAR YAPI TOPLULUĞU KAZISINDA ORTAYA ÇIKARILAN VE 200 YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLEN İNSAN İSKELETİ, BULUNDUĞU MEZARA YATIRILIŞ ŞEKLİYLE KAZI HEYETİNDE ŞAŞKINLIĞA YOL AÇTI

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
Sinop\'ta Arkeologları Şaşırtan İskelet

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ DESTEĞİYLE SÜRDÜRÜLEN BALATLAR YAPI TOPLULUĞU KAZISINDA ORTAYA ÇIKARILAN VE 200 YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLEN İNSAN İSKELETİ, BULUNDUĞU MEZARA YATIRILIŞ ŞEKLİYLE KAZI HEYETİNDE ŞAŞKINLIĞA YOL AÇTI

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ VE BALATLAR KİLİSESİ KAZI BAŞKANI PROF. DR. GÜLGÜN KÖROĞLU: "DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞMADIĞIMIZ BİR YATIŞ ŞEKLİ. BİREYİN ELLERİ KAFASININ ARKA KISMINA KONULMUŞ VE GAYET RAHAT BİR ŞEKİLDE UZANMIŞ. HERHALDE YAŞARKEN KEYFİNE DÜŞKÜN BİRİYDİ Kİ BU ŞEKİLDE DE GÖMÜLMÜŞ"

Sinop, 17 Temmuz 19 : Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 10 yıl önce başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan ve 200 yıllık olduğu tahmin edilen insan iskeleti, bulunduğu mezara yatırılış şekliyle kazı heyetinde şaşkınlık yarattı.

Bakanlık desteğiyle sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazının bu yıl yapılacak bölümü başladı.

Bugüne kadar Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait eserlere ulaşılan kazıda bu yıl yapılacak kazı çalışmalarıyla yeni bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

"İLK KEZ BÖYLE BİR YATIŞA RASTLADIK"

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Kilisesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazının 30 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

On yıllık süreçte çok önemli eserleri ortaya çıkardıklarını vurgulayan Köroğlu, bu dönemki kazı çalışmalarının hemen başında çok ilginç bir insan iskeleti ile karşılaştıklarını belirtti.

"Rum Ortodoks cemaatinden biri olduğunu düşündüğümüz kişinin mezara yatırılış şekli ilk kez rastladığımız bir durum." diyen Köroğlu, kişinin mezara elleri kafasının arkasına konulmuş şekilde yerleştirildiğine dikkati çekti.

"HERHALDE KEYFİNE DÜŞKÜN BİRİYDİ"

Prof. Dr. Köroğlu, "Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir yatış şekli. Bireyin elleri kafasının arka kısmına konulmuş ve gayet rahat bir şekilde uzanmış. Herhalde yaşarken keyfine düşkün biriydi ki bu şekilde de gömülmüş. Anladığımız kadarıyla bireyin günlük hayatıyla ilişkili bir yatış şekli söz konusu. Açıkçası daha önce rastlamadığımız bir durum. Gerçekten çok ilginç." diye konuştu.

Köroğlu, iskeletin Çorum Hitit Üniversitesine gönderilerek orada inceleneceğini aktardı.

(AA/RU/ÖK)


 

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