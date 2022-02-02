Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’ne süt ve süt ürünleri bağışlandı

Süt İmalatçıları Birliği ve Koop Süt’ün katkılarıyla hazırlanıp, bugün SÜTEK’e teslim edilen süt ve süt ürünlerinden oluşan koliler, SÜTEK tarafından Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’ne verilmek üzere İskele Belediyesi’ne gönderildi.
02 Şubat 2022 Çarşamba 11:45
Süt İmalatçıları Birliği ve Koop Süt’ün katkılarıyla hazırlanıp, bugün SÜTEK’e teslim edilen süt ve süt ürünlerinden oluşan koliler, SÜTEK tarafından Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’ne verilmek üzere İskele Belediyesi’ne gönderildi.
Son Güncelleme: 02.02.2022 11:56