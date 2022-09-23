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Sınırüstü'nde feci kaza:1 Ağır yaralı

23 Eylül 2022 Cuma 12:41
Sınırüstü'nde feci kaza:1 Ağır yaralı

Dün saat 14:00 sıralarında, Sınırüstünde, Tatlı Market önlerinde, Eren OKUR(E-19) yönetimindeki FU 355 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip aracının kayması neticesinde, o esnada Sınırüstü kavşağında anayola çıkmak için beklemekte olan Zeynel Abidin YILMAZ(E-46) yönetimindeki GY 176 plakalı kamyon aracın sağ yan tekerleğine çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan FU 355 plakalı araç sürücüsü Eren OKUR ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Arda OKUR(E-12) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Eren OKUR sağ kolunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Arda OKUR ise yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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