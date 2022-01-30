banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şubat tatili 1 Şubat Salı günü başlıyor
Şubat tatili Salı günü başlıyor
Yağış miktarları
Girne'ye 26 kg yağış!
Lefkoşa’da kaza!
Dere yatağına uçtu!
Sınırüstü köyündeki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yönetim görevden alındı
Bakımevi yönetimi görevden alındı
Gazete manşetleri 30 Ocak 2022 Pazar
Gazete manşetleri
banner405
Flaş Haber
Lefkoşa’da kaza!
Kapat

Sınırüstü köyündeki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yönetim görevden alındı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Sınırüstü köyündeki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yönetimin görevden alındığını açıkladı.

30 Ocak 2022 Pazar 09:15
Sınırüstü köyündeki Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yönetim görevden alındı

Başbakan Sucuoğlu, bakımevinde dün yaptığı inceleme ve alınan kararların ardından konuyla ilgili son gelişmeleri Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamaya göre, Başbakan Sucuoglu, direktifi ile Vakıflar İdaresi'nin toplantı yaptığını ve söz konusu özel vakıf idarecileri ve yöneticilerinin görevlerine son verildiğini açıkladı.

“VAKIFLAR DEVRALDI… YARIN BELEDİYEYE DEVREDECEK”

banner341
Başbakan Sucuoğlu, şunları kaydetti:

“Talimatımızla, Vakıflar İdaresi bu yaşlı bakım evini devralmış bulunuyor. 31 Ocak Pazartesi günü ise İskele Belediyesi'ne tesisin idaresini devredecektir. Yeni anlayışla, hem yönetimini, hem de yaşlılarımıza yönelik bakım hizmetini, yakından izlemeye devam edeceğiz. Benzeri tesislerimizin denetimlerini de artıracağız.”

Soruna müdahalesinin ardından gün içerisinde, gerek kamu gerekse özel işletmelerle sonuç alıcı bir dizi görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Başbakan Sucuoğlu, "Doktor ve hemşire görevlendirmesini yaptık. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliğimiz, tarihi geçmiş tüm ilaçlara el koydu ve onların yerine gerekli olan ilaçları tedarik etti. Pazarcılar Birliğimiz ile görüştük. Gerekli erzak tedariki hemen sağlanıyor. Süt ve temel gıda ihtiyacı da giderilmiştir" diye konuştu.

Başbakan "İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yardıma hazır olduklarını belirtmiştir. China Bazaar işletmemizin sahibi Mazhar Bey, bize ulaştı. İnşaat işlerini üstlenmiştir. Mimar ve mühendislerimiz, ziyaretimden hemen sonra Bakımevine gidip, inceleme yapmıştır. Bir daha böyle olayın yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

banner360
Son Güncelleme: 30.01.2022 09:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTÖS: "Hükümet ve bakanlığın yüzdüremediği gemiyi öğretmenler yüzdürdü"
KTÖS: "Hükümet ve bakanlığın yüzdüremediği gemiyi öğretmenler yüzdürdü"
Basın-sen yaşlı bakımevleriyle ilgili durumu eleştirdi
Basın-sen yaşlı bakımevleriyle ilgili durumu eleştirdi
Şubat tatili 1 Şubat Salı günü başlıyor
Şubat tatili 1 Şubat Salı günü başlıyor
Kış aylarında beslenme…
Kış aylarında beslenme…
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Lefkoşa’da kaza!
Lefkoşa’da kaza!
Özgöçmen: “Hemşire ve Ebe eksikliği ciddi orandadır”
Özgöçmen: “Hemşire ve Ebe eksikliği ciddi orandadır”
Çağ-sen: “Li-Koop’ta hakkımızı alana kadar süresiz grevdeyiz”
Çağ-sen: “Li-Koop’ta hakkımızı alana kadar süresiz grevdeyiz”
Bağımsızlık Yolu: “Yaşlı bakım hizmetleri kamusal karşılanmalı”
Bağımsızlık Yolu: “Yaşlı bakım hizmetleri kamusal karşılanmalı”
“Kıbrıs Dosyası Yunan Parlamentosu’nda” adlı kitap yayımlandı
“Kıbrıs Dosyası Yunan Parlamentosu’nda” adlı kitap yayımlandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim