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Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki sorunlar konusunda Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında toplantı gerçekleştirildi

31 Ocak 2022 Pazartesi 16:45
Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki sorunlar konusunda Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında toplantı gerçekleştirildi

TOPLANTIDA KISA VADELİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MASAYA YATIRILDI

Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki sorunlarla ilgili kısa vadeli çözüm önerilerini değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sabah, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ndeki sorunlar ile ilgili kısa vadeli çözüm önerilerini değerlendirmek üzere Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim F. Benter, Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacı ve iş insanı Mazhar İkbal ile toplantı gerçekleştirdi. 

Toplantıda, hükümetin girişimlerinin yanı sıra yaşanan sıkıntıların ivedilikle giderilmesi konusunda ne gibi adımların atılabileceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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Cumhurbaşkanı Tatar, konuyla ilgili atılacak tüm yapıcı adımları desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Gösterdikleri hassasiyet nedeniyle tüm katılımcılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, konuyla ilgili atılacak tüm yapıcı adımları desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Toplantıda, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin mevcut yönetim kurulunun Vakıflar İdaresi tarafından görevden alınarak geçici de olsa yeni yönetim kurulunun atanması ve yeniden yapılanmaya gidilmesi önerisinde bulunularak, konunun takipçisi olunması konusunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan sıkıntıların giderilmesi konusunda halihazırda yurt dışındayken girişimlerde bulunmuş ve konuyla ilgili Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde sıkıntıların ivedilikle giderilmesi konusunda mutabık olmuştu.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Sağlık Danışmanı Nedime Serakıncı ve Sosyal Politikalar ve Sosyal Hizmetler Danışmanı Aydan Başkurt da hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 31.01.2022 17:23
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