Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan son gelişmeler

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Sucuoğlu, “Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğim. Bu durumun bir daha ortaya çıkmaması için de gerekli tüm tedbirler alınacak ve yaşlı bakımevleri bundan sonra daha sık denetlenip takip edilecektir” dedi.

Sucuoğlu, bugün doktorların bakımevindeki hastaları muayene ederek yeniden ilaç düzenlemelerini yapacağını, Covid-19 testleri tekrarlanarak pozitife dönen hastaların Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yeni açılan Göğüs Hastalıkları servisinde müşahede altına alınacakları, daha önce pozitif olanların da yine aynı bölüme alınmış olduklarını söyledi.



YURDA NAKİL BUGÜN SAAT 13.00’TE





BİNANIN TADİLATINA HEMEN BAŞLANACAK

“Bugün nakil işlemi tamamlanır tamamlanmaz binanın tadilat ve onarımına yardımsever ve özverili insanlarımızla birlikte derhal başlanacaktır” diyen Sucuoğlu, bakımevinde kalanların binanın tadilatı tamamlanıncaya kadar devletin güvencesi altında orada kalmaları yönünde gerekli karar üretildiğini de kaydetti.

