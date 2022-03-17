banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
Ekilen/dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan süresi son kez uzatıldı
Beyan süresi uzatıldı!
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz”
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir...
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni atama!
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni...
Kabine ‘şimdilik’ tamam!
Kabine ‘şimdilik’ tamam!
banner404

Sınırüstü Bakımevi İzleme İnisiyatifi, vakfın yeni oluşacak yönetimine talip

 “18-24 MART YAŞLILARA SAYGI HAFTASI’NA YÜREĞİMİZDE DERİN BİR SIZI İLE GİRDİK”

17 Mart 2022 Perşembe 19:15
Sınırüstü Bakımevi İzleme İnisiyatifi, vakfın yeni oluşacak yönetimine talip

 “18-24 MART YAŞLILARA SAYGI HAFTASI’NA YÜREĞİMİZDE DERİN BİR SIZI İLE GİRDİK”

“SINIRÜSTÜ BAKIMEVİ’NDE YAŞANANLAR BİR DAHA YAŞANMASIN İSTİYORUZ”

Sınırüstü Bakımevi İzleme İnisiyatifi, “Sınırüstü Bakımevi’nde yaşananlar bir kez daha yaşanmasın” diyerek vakfın yeni oluşacak yönetimine talip olduklarını bildirdi.

Alzheimer Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından oluşturulan İnisiyatif, bakımevindeki gelişmelere dair yetkililere sorular yönelterek, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Sağlık Bakanlığı’na birbirlerini suçlamayı bırakıp, işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Yaşlı bakımevi, huzurevi gibi ortak yaşam alanlarında bakım gören yaşlı ve hastaların sağlık ve yaşam haklarına ilişkin izleme ve raporlama yapmak amacıyla oluşturulan İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada, “18 -24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’na yüreğimizde derin bir sızı ile girdik. Yedi hafta önce, Sınırüstü Bakımevi’nden yapılan bir canlı yayındaki görüntüler halen hafızalarımızdan silinmedi. Toplum olarak utandık. Yaşlı ve engelli bireylere gösterdiğimiz saygı bu mu diye sorguladık” denildi. 

banner341
“SINIRÜSTÜ BAKIMEVİ’NİN BU DURUMA NASIL VE NEDEN DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILDI MI?”

“Kimsesiz yoksul, yaşlı ve engelli bireylerin istismar edilmesine göz yuman bir toplum, ekonomik açıdan gelişse de insan hakları açısından sınıfta kalmaya mahkumdur” ifadeleri kullanılan açıklamada, Sınırüstü Bakımevi’ne dair yetkililere şu sorular yöneltildi:

“Sınırüstü Bakımevi’nin bu duruma nasıl ve neden düştüğü araştırıldı mı? Sorumlularla ilgili tahkikat başlatıldı mı ve ne aşamadadır? Başbakanlığın talimatıyla Sınırüstü Bakımevi’nden tahliye edilen hasta ve yaşlıların şu andaki durumu nedir? Tedavileri devam ediyor mu? Yaşlıları ve hastaları ihmal ve istismar edenler bulundu mu? Bir kez daha böyle olayların yaşanmaması için hangi önlemler alındı?  Diğer bakımevlerinde durum nedir? Denetleniyorlar mı? Onların iyileştirilmesi ve denetlenmesi için devlet ne yapmayı planlıyor? Yaşanan travmadan sonra yaşlılarımızın gelecekleri ile ilgili endişe ve korkularını ortadan kaldıracak bir gelişme oldu mu? Yaşlılara Saygı Haftası’nda, devletimiz yaşlılarımıza bakımevlerinde istismar ve ihmale uğramayacaklarının garantisini verebiliyor mu?” 

“BAKIMEVLERİ YASASI’NIN EN ERKEN ZAMANDA HAZIRLAMASI VE YASALLAŞMASINI İSTİYORUZ”

Yaşlıların, insan onuruna yakışan, kaliteli ve güvenli bir bakım hizmeti alması gerektiği, bunu sağlamak da devletin sorumluluğu olduğu belirtilen açıklamada, yaşlılara özgü toplumsal planlamalar yapılarak, hakları yasalarla korunması gerektiği kaydedildi ve Bakımevleri Yasası’nın en erken zamanda hazırlanması ve yasallaşması talep edildi. 

Açıklamada, bakımevlerindeki standartların belirlenmesi, denetlenmesi ve standartlara uymayanlar için ise cezai uygulamaların yürürlüğe girmesinin önemine de dikkat çekildi.

banner360
Son Güncelleme: 17.03.2022 21:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Süt Ürünleri İmalatçıları, süte yapılan zammı eleştirdi
Süt Ürünleri İmalatçıları, süte yapılan zammı eleştirdi
Seçim yasakları nedeniyle ertelenen bazı sınavlar 3 Nisan’da yapılıyor
Seçim yasakları nedeniyle ertelenen bazı sınavlar 3 Nisan’da yapılıyor
Pilli, Karaca’yı kabul etti
Pilli, Karaca’yı kabul etti
Elektrik kurumu genel kesinti uyarısı yaptı...
Elektrik kurumu genel kesinti uyarısı yaptı...
Erhürman: “Euro’ya endeksleme meselesi artık samimiyetle konuşulmalı”
Erhürman: “Euro’ya endeksleme meselesi artık samimiyetle konuşulmalı”
Manavoğlu: “Eski siyaset anlayışı ülkeye zarar veriyor”
Manavoğlu: “Eski siyaset anlayışı ülkeye zarar veriyor”
Şehir Plancıları Odası, İskele Halk Plajı’na ilişkin açıklamalarda bulundu
Şehir Plancıları Odası, İskele Halk Plajı’na ilişkin açıklamalarda bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim