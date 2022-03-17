Sınırüstü Bakımevi İzleme İnisiyatifi, vakfın yeni oluşacak yönetimine talip

“18-24 MART YAŞLILARA SAYGI HAFTASI’NA YÜREĞİMİZDE DERİN BİR SIZI İLE GİRDİK”

“SINIRÜSTÜ BAKIMEVİ’NDE YAŞANANLAR BİR DAHA YAŞANMASIN İSTİYORUZ”

Sınırüstü Bakımevi İzleme İnisiyatifi, “Sınırüstü Bakımevi’nde yaşananlar bir kez daha yaşanmasın” diyerek vakfın yeni oluşacak yönetimine talip olduklarını bildirdi.

Alzheimer Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından oluşturulan İnisiyatif, bakımevindeki gelişmelere dair yetkililere sorular yönelterek, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Sağlık Bakanlığı’na birbirlerini suçlamayı bırakıp, işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Yaşlı bakımevi, huzurevi gibi ortak yaşam alanlarında bakım gören yaşlı ve hastaların sağlık ve yaşam haklarına ilişkin izleme ve raporlama yapmak amacıyla oluşturulan İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada, “18 -24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’na yüreğimizde derin bir sızı ile girdik. Yedi hafta önce, Sınırüstü Bakımevi’nden yapılan bir canlı yayındaki görüntüler halen hafızalarımızdan silinmedi. Toplum olarak utandık. Yaşlı ve engelli bireylere gösterdiğimiz saygı bu mu diye sorguladık” denildi.

“SINIRÜSTÜ BAKIMEVİ’NİN BU DURUMA NASIL VE NEDEN DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILDI MI?”

“Kimsesiz yoksul, yaşlı ve engelli bireylerin istismar edilmesine göz yuman bir toplum, ekonomik açıdan gelişse de insan hakları açısından sınıfta kalmaya mahkumdur” ifadeleri kullanılan açıklamada, Sınırüstü Bakımevi’ne dair yetkililere şu sorular yöneltildi:

“Sınırüstü Bakımevi’nin bu duruma nasıl ve neden düştüğü araştırıldı mı? Sorumlularla ilgili tahkikat başlatıldı mı ve ne aşamadadır? Başbakanlığın talimatıyla Sınırüstü Bakımevi’nden tahliye edilen hasta ve yaşlıların şu andaki durumu nedir? Tedavileri devam ediyor mu? Yaşlıları ve hastaları ihmal ve istismar edenler bulundu mu? Bir kez daha böyle olayların yaşanmaması için hangi önlemler alındı? Diğer bakımevlerinde durum nedir? Denetleniyorlar mı? Onların iyileştirilmesi ve denetlenmesi için devlet ne yapmayı planlıyor? Yaşanan travmadan sonra yaşlılarımızın gelecekleri ile ilgili endişe ve korkularını ortadan kaldıracak bir gelişme oldu mu? Yaşlılara Saygı Haftası’nda, devletimiz yaşlılarımıza bakımevlerinde istismar ve ihmale uğramayacaklarının garantisini verebiliyor mu?”

“BAKIMEVLERİ YASASI’NIN EN ERKEN ZAMANDA HAZIRLAMASI VE YASALLAŞMASINI İSTİYORUZ”

Yaşlıların, insan onuruna yakışan, kaliteli ve güvenli bir bakım hizmeti alması gerektiği, bunu sağlamak da devletin sorumluluğu olduğu belirtilen açıklamada, yaşlılara özgü toplumsal planlamalar yapılarak, hakları yasalarla korunması gerektiği kaydedildi ve Bakımevleri Yasası’nın en erken zamanda hazırlanması ve yasallaşması talep edildi.

Açıklamada, bakımevlerindeki standartların belirlenmesi, denetlenmesi ve standartlara uymayanlar için ise cezai uygulamaların yürürlüğe girmesinin önemine de dikkat çekildi.