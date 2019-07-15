“sınır” Adlı Film “5. Festival Internacional De Cinema Da Figueira Da Foz - Film Art” Festivalinden Davet Aldı

Lefkoşa, 15 Temmuz 19 : Yönetmenliğini Müge Günay'ın üstlendiği “Sınır” adlı kısa film, Portekiz’de gerçekleşecek olan “5. Festival Internacional de Cinema da Figueira da Foz - Film Art” festivalinden davet aldı.
KKTC’de çekilen ve ilk kez Türk ve Rum oyuncuların birlikte rol aldığı kısa film olma özelliği taşıyan filmin çekimleri, geçen sene Nisan ayında Karpaz ve Alsancak'ta yapıldı.
Oyuncu kadrosunda Nehir Hasipoğlu, Ege Üntel, Tuğra Özyiğit, Giosif Sinainu, Panasis Sottou ve Suzan Polat yer alırken, filminin senaryosunu Şafak Yolcu kaleme aldı. Filmin görüntü yönetmenliğini Bilal Kavalçalan, sanat yönetmenliğini ise Cihan Oğuzhan üstlendi.
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