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Sınır ötesi operasyonu! 3 kişi tutuklandı

22 Aralık 2022 Perşembe 14:55
Sınır ötesi operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs’tan çalmış oldukları aracı hurdacıya sattıkları tespit edilen zanlılar  A. D. , S. K. ve A. T. Güzelyurt Polis Müdürlüğünde görevli polis ekibinin gerçekleştirdiği “Sınır Ötesi” operasyonu ile yakalanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis zanlılarIn 21 Aralık 2022 tarihinde Güney Kıbrıs’tan çalmış oldukları arabayı Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir hurdacıya satarak 22,000 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis yapılan şikayet üzerine Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma başlattığı ve aracın bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlıların gönüllü ifade verdiklerini ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınması gereken başka ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğundan zanlıların ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksaltı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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