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“Sınır” adlı kısa film 24 Şubat’ta İngiltere'de gösterilecek

“Sınır” adlı kısa film 24 Şubat’ta İngiltere'de gösterilecek

21 Şubat 2019 Perşembe 08:51
“Sınır” adlı kısa film 24 Şubat’ta İngiltere'de gösterilecek

Geçen yıl Nisan ayında Karpaz ve Alsancak’ta çekimleri gerçekleşen, yönetmenliğini Müge Günay’ın üstlendiği “Sınır” adlı kısa film, uluslararası festivallerin resmi seçkilerine girmeye devam ediyor. Kıbrıs Türk yapımı “Sınır”, bu kez İngiltere’de gösterilecek.

Müge Günay tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sene Eylül ayında New York’ta yarı finalist seçilen aynı zamanda İstanbul ve Kahire’den seçki alan, Aralık ayında ise Lagos’ta gösterilen Sınır, 24 Şubat’ta bu kez İngiltere’de “Lift-Off Global Network” adlı uluslararası festivalde seyirciyle buluşacak.

Sınır, çitlerin ardına kaçan bir topun önyargıları kırabileceğini ve aynı dili konuşmasalar da birbirleriyle arkadaş olabileceklerini ve barışın önyargısız nesiller tarafından sağlanabileceğini anlatıyor. Rum ve Türk çocukların başrolde yer aldığı, adanın kuzeyinde çekilen ilk ortak film olma özelliği taşıyan film, 24 Şubat’ta İngiltere’de Pinewood Stüdyoları tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen “Lift-Off Global Network” adlı uluslararası festivalde gösterilecek.

 

Son Güncelleme: 21.02.2019 11:57
Anahtar Kelimeler:
Sınır Filmi
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