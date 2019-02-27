Sınıf kül oldu

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa Meslek Lisesi’nde bugün çıkan yangın sonucu 30 numaralı sınıf küle döndü. Yangının çıktığı sırada konu sınıfta ders olmayışı ise büyük bir faciayı önledi. Basın Subaylığından elde edilen bilgiye göre yangın bugün saat 13:00 raddelerinde Mağusa Meslek Lisesi’nin birinci katında bulunan 30 numaralı sınıfta çalışır durumdaki klimanın kısa devre yapması çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu sınıf içerisinde bulunan klima iç ünitesi, projeksiyon cihazı ve perdesi, tavan lambaları, iki adet duvar panosu, 7 adet sandalye, 2 adet sıra, 3 adet pencereye ait perde ve korniş yanarak zarar gördü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.