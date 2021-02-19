Sinevizyon Uluslararası Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, her sene Eylül ayında gerçekleşen ve bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan uluslararası belgesel ve kısa metraj filmlerin yarışacağı festivalde seçki alan filmler üç ülkede gösterilecek.

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı Muhammet V. Önal’ın organizasyon başkanlığında Azerbaycan ve Antalya'da film gösterimi gerçekleştirilecek ardından KKTC’de ödül töreni düzenlenecek.

30 Nisan gününe kadar başvuru kabul eden festivalin jüri üyeleri şöyle:

“Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Toya Akpınar,

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Olgun Üstün,

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu,

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şube Başkanı Muhammet V Önal,

AKSAN Onursal Başkanı, Proje Koordinatörü ve Bilim Kurulu Üyesi Özer S Özkoç,

Öğretim Görevlisi Mert Yusuf Özlük,

Kıbrıs Türk Sinema Televizyonn Derneği Yönetim Kurulu üyesi Şafak Yolcu,

Kıbrıs Türk Sinema Televizyonn Derneği Yönetim Kurulu üyesi Nedim Taşkanal”.