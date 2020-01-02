Sinetiyatro Çocuk Oyunu ‘masal İçinde’ 4 Ocak’ta Lefkoşa’da

KANSER HASTALARI İÇİN OYNAYACAKLAR
Lefkoşa, 2 Ocak 20 (.): Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) için gelecek olan ‘Sinetiyatro’ çocuk oyunu Türkiye ve Kıbrıs'ta ilk kez 4 Ocak Cumartesi günü seyirciyle buluşacak.
Ajans Cyprus Media& Production’dan verilen bilgiye göre, Masal İçinde-Sinetiyatro çocuk oyunu, Yakın Doğu Üniversitesi AKKM'de 10.30-12.30 ve 14.30 saatlerinde olmak üzere üç seans sahne alacak.
“Pamuk prenses ve yedi cüceler” masalını yeniden yorumlayarak sosyal içerikli mesajlarla çocukların eğlenceli vakit geçirirken öğrenmelerini amaçlayan oyunun, Ajans Cyprus Media& Production katkılarıyla ilk kez KKTC'ye geleceği ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına oynanacağı kaydedildi.
(TUĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI