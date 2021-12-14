(14-12-2021...MHA) Son zamanlarda KKTC’ye deniz yoluyla tekne ile getirilip KKTC’nin kuzey kıyılarına bırakılan çok sayıda mültecinin bir kısmı Avrupa hayaliyle kaçak yollardan GKRY bölgesine geçerken geriye kalan kısmı ise bir şekilde tespit edilerek tutuklanıp ihraç edilmekten kurtulamadı.

Tutuklanan mültecilerin çoğunluğu Suriye ve üçüncü ülke vatandaşlarından oluşurken bunların yurt dışına ihraçlarında harcanan ve devletin kasasından çıkan para miktarlarının dudak uçuklatan miktarda olduğu, konu ile ilgili yapılan haberlerde bu konunun eleştiri odağı yapılarak dikkat çekilmek maksadıyla zaman zaman haberler içerisine dahil edilmiş olduğu herkes tarafından iyi bilinmektedir.

Hal böyle iken hafta sonu yakalan 5 mültecinin Avrupa hayallerini sonlandırıp GKRY’den gizlice birinci derece askeri yasak bölgeyi gizlice ihlal ederek KKTC’ye geçmeleri kafaların karışmasına ve “şimdi de GKRY’den KKTC’ye mülteci akını mı başladı? Sorusunu çağrıştırmasına neden oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu Gazimağusa bölgesinden birinci derecede askeri yasak bölgeyi gizlice ihlal edip KKTC’ye geçen Suriye uyruklu B.B.H, I.A.A, M.D, A.F ve W.T Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla tespit edilerek tutuklanmışlar ve mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar bugün 14.12.21 tarihinde “1.ci derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal etme” suçlamasıyla Lefkoşa’ da Askeri mahkeme huzuruna çıkarılarak yargılanıncaya değin 2 ay süreyle merkezi ceza evine gönderildiler.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Gazimağusa adli şubede görevli polis memuru Şükrü Hafız olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Tanık polis şahadetinde zanlıların 11-12.12.21 tarihlerinde Gazimağusa bölgesinde 1.ci derecede Askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra KKTC bölgesine geçtiklerini ve Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Yapılan sorgulamalarında zanlıların ilk beyanlarında KKTC’ ye mülteci olarak geldiklerini beyan ettiklerini, GKRY ’den 1.ci derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek gizlice KKTC’ ye geçtikleri gerçeğini gizlemelerini rağmen yürütülen başarılı soruşturmada KKTC’ ye mülteci olarak değil de GKRY’ den askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ ye geldiklerinin tespit edildiğine dikkat çeken tanık polis, zanlı 1,3 ve 5’in gönüllü ifade vermek suretiyle suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Zanlıların kendilerine okunan yazılı dava tebliğine kabul yönünde cevap verdiklerini, tümünün Suriye vatandaşı olduğunu, konumları itibarıyla şu anda herhangi bir yasal statüleri olmayıp KKTC’ ye yasal girişlerinin de bulunmadığına vurgu yapan tanık polis, zanlıların serbest kalması halinde kaçma ihtimallerinin muhtemel olduğuna değindikten sonra ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç, zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 2 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza ev ine gönderilmeleri yönünde emir verdi.(MHA)