Silahlı kavgada vurulan Taner Özdaş Tüm açıklama yaptı!

Güzelyurt’ta 16 Ekin 2022’de meydana gelen olayda kardeşi Tamer Özdaş Tüm ile birlikte ayağından vurulan Taner Özdaş Tüm açıklama yaptı. Taner Özdaş Tüm, kendisi ve ailesinin bugüne kadar hiçbir kanunsuz veya yasa dışı iş ytapmadıklarını söyledi.

Taner Özdaş Tüm’ün açıklaması şöyle:

“Ben ve ailem bugüne kadar hiçbir kanunsuz veya yasa dışı iş yapmadık her zaman Devletimizin yanında durduk canımız pahasına vatan millet dost arkadaş ve garibanın yoldaşı olduk bizim İlkelerimiz yolumuz budur bundan sonrada vatanım milletimin uğruna böyle olacak hiç bir güç bizi bildiğimiz bu yoldan geri döndüremez. Biz Ailemiz bu Vatanın adaletine sığınıp güveniyoruz. Ayrıca beni ve abimi ziyarette bulunan mesaj atan arayan herkese teşekkürlerimizi iletiyorum .”