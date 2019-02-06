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Silahı temin eden de tutuklandı

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden AdamÖldürmeye Tesebbüs,Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu,Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emre Yalçın’ın ardından olayda kullandığı silahı kendisine sattığı ortaya çıkan zanlı Şükrü Dipdere’de tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Silahı temin eden de tutuklandı

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden AdamÖldürmeye Tesebbüs,Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu,Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emre Yalçın’ın ardından olayda kullandığı silahı kendisine sattığı ortaya çıkan zanlı Şükrü Dipdere’de tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:47
Silahı temin eden de tutuklandı

Silahı temin eden de tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli Polis Müfettiş Muavini Durmuş Aydın olayla ilgili bulguları aktardı. Aydın, 1 Şubat 2019 tarihinde Gifa Airways isimli işyerine 8 el ateş eden Emre Yalçın’ın itirafı üzerine olayda kullandığı söz konusu tabancayı zanlı Şükrü Diprede’den satın aldığını itiraf ettiğini belirtti.Aydın, zanlı Emre Yalçın’ın ifadesi üzerine tutuklanan zanlı Şükrü Dipdere’nin de tutuklandığını ve suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Durmuş Aydın, olayla ilgili alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yanı sıra, iki zanlının buluştuğu mekanda kamera görüntülerinin inceleneceğine vurgu yaptı. Aydın, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan,meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
GifaSaldırıSilah
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