Şiir Treni 16.00’da Bandabuliya Sahnesi Önünden Hareket Edecek

Lefkoşa, 20 Aralık 19 (.): Dünya şiir Hareketi’nin çağrısı ile 75 şehirde “Şiir barışa giden yoldur” belgisi ile düzenlenmiş ve düzenlenecek olan 400’e yakın şiir dinletisine Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği organizasyonu ile Lefkoşa’nın da katılacağı açıklandı.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik yarın Cumartesi 16.00 ‘da “Bandabuliya Sahnesi önünden hareket edecek olan Lefkoşa şehir treninin bir şiir trenine dönüşmesi ile başlayacak”. Şairler dizeli pankartları ile trende yer alacak ve İnsansız Hava Araçları’na ( İHA) atıfta bulunarak Şiirli Hava Aracı adını verdikleri şiirli kağıt uçaklar uçuracaklar.17.00’de ise Bandabuliya Sahnesi’nde bir şiir dinletisi düzenlenecek.

Etkinliğe katılacak şairler şöyle:

“Burçak Midilli, Emel Kaya, Faize Özdemirciler, Fatih Yalıner, Fatma Akilhoca, Fatoş AvcısoyuRuso, Feriha Altıok, Hüseyin Bahça, Jenan Selçuk, Maria Siakalli, Mine Ömer, Mehmet Kansu, Nafia Akdeniz, Neşe Yaşın, Ruhsan İskifoğlu, Tamer Öncül, Tuğçe Tekhanlı, Tamer Öncül”

(ŞEB)