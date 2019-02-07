“sihirli Masallar” Kitabı İmza Günü Cumartesi Bandabulya Sahnesi’nde

Lefkoşa, 7 Şubat 19 : Bandabulya Sahnesi’nde “Sihirli Masallar” kitabı için imza günü düzenleniyor.
Yazar Akile Kıvanç Riza’nın yazdığı “Sihirli Masallar” kitabı için 9 Şubat Cumartesi günü Saat 15:00’de Bandabulya Sahnesi’nde Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde imza günü düzenleniyor.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, 3-10 yaş gurubundaki çocuklara yönelik olan kitap çocuklara sevgiyi, yardımlaşmayı ve çevre temizliğini öğreten 4 masaldan oluşuyor.
“Sihirli Masallar” kitabının satışının da yapılacağı etkinlik kapsamında ayrıca çocuklar için Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Lefkoşa Gezi Treni turu da gerçekleştirilecek.
(AK/HÖ)