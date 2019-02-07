“sihirli Masallar” Kitabı İmza Günü Cumartesi Bandabulya Sahnesi’nde

Lefkoşa, 7 Şubat 19 : Bandabulya Sahnesi’nde “Sihirli Masallar” kitabı için imza günü düzenleniyor.Yazar Akile Kıvanç Riza’nın yazdığı “Sihirli Masallar” kitabı için 9 Şubat Cumartesi günü Saat 15:00’de Bandabulya Sahnesi’nde Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde imza günü düzenleniyor.LTB’den yapılan açıklamaya göre, 3-10 yaş gurubundaki çocuklara yönelik olan kitap çocuklara sevgiyi, yardımlaşmayı ve çevre temizliğini öğreten 4 masaldan oluşuyor. “Sihirli Masallar” kitabının...



Lefkoşa, 7 Şubat 19 : Bandabulya Sahnesi’nde “Sihirli Masallar” kitabı için imza günü düzenleniyor.

Yazar Akile Kıvanç Riza’nın yazdığı “Sihirli Masallar” kitabı için 9 Şubat Cumartesi günü Saat 15:00’de Bandabulya Sahnesi’nde Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde imza günü düzenleniyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 3-10 yaş gurubundaki çocuklara yönelik olan kitap çocuklara sevgiyi, yardımlaşmayı ve çevre temizliğini öğreten 4 masaldan oluşuyor.

“Sihirli Masallar” kitabının satışının da yapılacağı etkinlik kapsamında ayrıca çocuklar için Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Lefkoşa Gezi Treni turu da gerçekleştirilecek.

(AK/HÖ)

