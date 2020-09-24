Sıhhıye Müfettişi İle Patoloji Teknisyeni Münhallerine Başvuracaklara Duyuru

Lefkoşa, 24 Eylül 20 (TAK): Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan IV. Derece Patoloji Teknisyeni mevkii ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrosunda münhal bulunan IV. Derece Sıhhiye Müfettişi mevkii için başvuru yapmak isteyenlerin Online Randevu Sistemi üzerinden en geç 25 Eylül 2020 tarihine kadar (bu tarih de dahil) randevu almaları gerektiğini hatırlattı.

Yapılan açıklamada, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda münhal bulunan IV. Derece Patoloji Teknisyeni mevkii ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadrosunda münhal bulunan IV. Derece Sıhhiye Müfettişi mevkii için son başvuru tarihi 2 Ekim 2020’dir. Ancak söz konusu kadroların münhal duyurularında da belirtildiği üzere,başvuru yapmak isteyenlerin Online Randevu Sistemi üzerinden en geç 25 Eylül 2020 tarihine kadar (bu tarih de dahil) randevu almaları gerekmektedir. Sistemden randevu almayan kişilerin müracaatları kabul edilmeyecektir” denildi.

(FG)