Sigortalarda sağlık karnesi kalktı, işlemler elektronik ortamda yapılacak

Kararın, sosyal sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanması için gerekli provizyon işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceği için alındığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, koronavirüs vakalarının yayılmasının engellenmesi ve halkın sağlığını korumak amacıyla, sigortalılar ile onların geçindirmekle yükümlülerinin kamu sağlık kurumlarından sağlık hizmeti alabilmeleri için gerekli olan provizyon işlemleri elektronik ortamda yapılacak.

Bu nedenle bugünden itibaren Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından verilen sağlık karnesi uygulamasına son verildi.

Bugünden itibaren Sosyal Sigortalar Dairesi’nden gelir ve aylık alan sigortalılar dahil tüm sigortalılar ve onların geçindirmekle yükümlü olduğu kişilerin sağlık karnesi hakkı olup olmadığı Daire ile Sağlık Bakanlığı arasındaki elektronik veri paylaşımına olanak sağlayan yazılım sistemi üzerinden sorgulanacak ve onaylar bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Kamu sağlık kurumlarına yapılacak başvurularda, vatandaş olanlar kimlik kartlarını, vatandaş olmayanlar ise pasaportlarını ibraz etmek suretiyle sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Bakanlık açıklamasında, “geçindirmekle yükümlü statüsündeki eş ve çocuklarını Sosyal Sigortalar Dairesi’ne bildirmemiş sigortalıların bilgi güncellemelerini yaptırmalarının, elektronik sorgulamalar esnasında mağduriyet yaşamamaları için büyük önem arz ettiği” vurgulandı.

Açıklamada, “1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, sağlık karnesi için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvuru yapılmasına gerek duyulmadığı tüm sigortalılarımıza önemle duyurulur” denildi.