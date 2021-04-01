banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre ve hellim
Cenevre ve hellim
Bir Zamanlar Kıbrıs ve dövizin çıldırması!
Bir Zamanlar Kıbrıs ve dövizin...
Ali Çaygür soruşturulur mu?
Ali Çaygür soruşturulur mu?
Kumar yolunda canımızı vermeye hazırız(!)
Kumar yolunda canımızı vermeye hazırız(!)
banner376

Sigortalarda sağlık karnesi kalktı, işlemler elektronik ortamda yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugün itibarıyla Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından verilen “sağlık karnesi” uygulamasına son verildiğini duyurdu.

01 Nisan 2021 Perşembe 17:00
Sigortalarda sağlık karnesi kalktı, işlemler elektronik ortamda yapılacak
banner337

Kararın, sosyal sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanması için gerekli provizyon işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceği için alındığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, koronavirüs vakalarının yayılmasının engellenmesi ve halkın sağlığını korumak amacıyla, sigortalılar ile onların geçindirmekle yükümlülerinin kamu sağlık kurumlarından sağlık hizmeti alabilmeleri için gerekli olan provizyon işlemleri elektronik ortamda yapılacak.

Bu nedenle bugünden itibaren Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından verilen sağlık karnesi uygulamasına son verildi.

banner341
Bugünden itibaren Sosyal Sigortalar Dairesi’nden gelir ve aylık alan sigortalılar dahil tüm sigortalılar ve onların geçindirmekle yükümlü olduğu kişilerin sağlık karnesi hakkı olup olmadığı Daire ile Sağlık Bakanlığı arasındaki elektronik veri paylaşımına olanak sağlayan yazılım sistemi üzerinden sorgulanacak ve onaylar bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Kamu sağlık kurumlarına yapılacak başvurularda, vatandaş olanlar kimlik kartlarını, vatandaş olmayanlar ise pasaportlarını ibraz etmek suretiyle sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Bakanlık açıklamasında, “geçindirmekle yükümlü statüsündeki eş ve çocuklarını Sosyal Sigortalar Dairesi’ne bildirmemiş sigortalıların bilgi güncellemelerini yaptırmalarının, elektronik sorgulamalar esnasında mağduriyet yaşamamaları için büyük önem arz ettiği” vurgulandı.

Açıklamada, “1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, sağlık karnesi için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvuru yapılmasına gerek duyulmadığı tüm sigortalılarımıza önemle duyurulur” denildi.

banner360
Son Güncelleme: 01.04.2021 17:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçitkale çemberinde korkutan kaza!
Geçitkale çemberinde korkutan kaza!
Metehan bölgesine atılan tarihi geçmiş ilaçlar Çevre Dairesi personeli tarafından toplandı
Metehan bölgesine atılan tarihi geçmiş ilaçlar Çevre Dairesi personeli tarafından toplandı
DAÜ Rektörü Hocanın, MDH-DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı ekibine teşekkür plaketi verdi
DAÜ Rektörü Hocanın, MDH-DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı ekibine teşekkür plaketi verdi
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
6 sendika 8 Nisan’da genel grev ve Meclis önünde eylem yapacak
6 sendika 8 Nisan’da genel grev ve Meclis önünde eylem yapacak
Muhalefet milletvekillerinden hükümete eleştiriler
Muhalefet milletvekillerinden hükümete eleştiriler
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’de
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’de
Morris: “Kanserde en güçlü savaşım, önleme ve erken tanı”
Morris: “Kanserde en güçlü savaşım, önleme ve erken tanı”
Akıncı, Kızılyürek’i kabul etti
Akıncı, Kızılyürek’i kabul etti
Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim