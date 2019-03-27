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Sigorta İşlemlerinde Resen Kayıt Uygulaması Yürürlükte, Denetimler Sürüyor

LEFKOŞA’DA 2 KAYITSIZ İŞYERİ, 7 KAYITSIZ,  34 ÇALIŞMA İZİNSİZ ÇALIŞAN; GİRNE’DE 5 ÇALIŞMA İZİNSİZ; MAĞUSA’DA 6 KAYITSIZ İŞÇİ TESPİT EDİLDİ

Sigorta İşlemlerinde Resen Kayıt Uygulaması Yürürlükte, Denetimler Sürüyor

LEFKOŞA’DA 2 KAYITSIZ İŞYERİ, 7 KAYITSIZ,  34 ÇALIŞMA İZİNSİZ ÇALIŞAN; GİRNE’DE 5 ÇALIŞMA İZİNSİZ; MAĞUSA’DA 6 KAYITSIZ İŞÇİ TESPİT EDİLDİ

27 Mart 2019 Çarşamba 14:54
Sigorta İşlemlerinde Resen Kayıt Uygulaması Yürürlükte, Denetimler Sürüyor

LEFKOŞA’DA 2 KAYITSIZ İŞYERİ, 7 KAYITSIZ,  34 ÇALIŞMA İZİNSİZ ÇALIŞAN; GİRNE’DE 5 ÇALIŞMA İZİNSİZ; MAĞUSA’DA 6 KAYITSIZ İŞÇİ TESPİT EDİLDİ

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasasında yapılan değişiklikle birlikte yürürlüğe giren sigorta işlemlerinde resen kayıt uygulaması, Sosyal Sigortalar Dairesi’nce işlem yapılmasına imkan tanıyor.

Bu kapsamda, Çalışma  ve Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi müfettişleri dün ve önceki gün Lefkoşa, Girne  ve  Mağusa’da  denetimlerde bulundu.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre,  Müfettişlerin Lefkoşa’da yaptığı denetimler sonucu, Sosyal Sigorta Dairesi’ne kaydı olmayan 2 kayıtsız işyeri, 7 kayıtsız KKTC vatandaşı ve 34 çalışma izni olmayan çalışan tespit edildi.

Girne’deki denetimlerde ise, 5 çalışma izinsiz yabancı uyruklu işçi tespit edildi.

Mağusa’daki teftişlerin sonucunda ise, 5 kayıtsız yabancı işçi, 1 tane sigortalara kaydı olmayan KKTC vatandaşı çalıştırıldığı kayıtlara geçti.

Gerekli koşulları yerine getirmeyen işverenlere sözlü ve yazılı  uyarılar  yapıldı.

(TUĞ/ÖK)

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