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Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, PGM'ye alkolmetre cihazı bağışladı

PGM Trafik Bölüm Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştiren KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri tarafından trafik hizmetlerinde kullanılmak amacı ile 10 adet alkol metre cihazı bağışında bulunuldu.

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, PGM'ye alkolmetre cihazı bağışladı

PGM Trafik Bölüm Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştiren KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri tarafından trafik hizmetlerinde kullanılmak amacı ile 10 adet alkol metre cihazı bağışında bulunuldu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 13:37
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, PGM'ye alkolmetre cihazı bağışladı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, PGM Trafik Bölüm Müdürü’nün makamında bugün gerçekleştirilen ziyarete,  KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yönetim Kurulu ve beraberindeki heyet hazır bulundu.

Ziyarette konuşan PGM Trafik Bölüm Müdürü, “KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından gerçekleştirilen ziyaretten memnunluk duyduğunu; Polis Genel Müdürlüğü’ne yapılan bu desteğin hem maddi, hem de manevi olarak büyük katkısının olduğunu ve kurumun vermiş olduğu destek ile birlikte toplum güvenliği ve düzeni için görevi layıkı ile yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Önemli bir sektör olan kurum ile birlikte trafik kazalarını önleme ve sigortacılık hizmetleri konusunda hep birlikte misyonları doğrultusunda yeni düzenlenecek yasal değişikliklere imza koyacaklarını beyan ederek yapılan bağıştan dolayı teşekkür etti.

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KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı ise Polis Genel Müdürlüğü’ne her konuda destek vermeye hazır olduklarını belirtti ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretin ardından KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 10 adet Armas Nam 07 model alkolmetre cihazı PGM Trafik Müdürlüğü’ne takdim edildi. 

Son Güncelleme: 02.10.2019 16:55
Anahtar Kelimeler:
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği AlkolmetrePgm Alkolmetre
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