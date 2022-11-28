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Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği merkez binası için KTMMOB ile proje yarışması düzenliyor

28 Kasım 2022 Pazartesi 17:53
Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği merkez binası için KTMMOB ile proje yarışması düzenliyor

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğine (KTMMOB) yeni bir merkez binası projesi için proje düzenlenmesi teklifinde bulundu.

Birlik Başkanı  Tunç Adanır, bu girişimin kamu ve kurumsal özel sektör yatırımcılarına örnek olmasını temenni etti. Adanır, üst düzey siyasetçilerinin ülke kurumlarına ve yetişmiş teknik elemanlarına bu konuda gereken değeri vermediğini de savundu.

KTMMOB’ne göre KTMMOB ile Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği yetkilileri merkez binası için proje yarışması düzenlenmesi gündemiyle bir araya geldi.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır kabulde yaptığı konuşmada, “Son dönemlerde özellikle devlet kurumlarında görev alan üst düzey siyasetçilerin kendi ülkesinin kurumlarına ve yetişmiş teknik elemanlarına gereken değeri vermeyerek, kendi kendini inkar eden siyasi kararlar alındığı, böyle bir dönemde, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin yeni yapılacak olan genel merkez binası ile ilgili Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne başvurarak bir proje yarışması yapmak istemesinin, ülkemizdeki tüm kamu ve kurumsal özel sektör yatırımcılarına örnek olmasını diliyor ve teşekkür ediyoruz” dedi

Görüşmeye KTMMOB’den Genel Başkan Tunç Adanır, Mimarlar Odası’ndan Başkan Kozan Uzunoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Türsoy, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nden eski Başkan Ülker Fahri ve Genel Sekreter İbrahim Kavçan katıldı.

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