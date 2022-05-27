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“Sigorta, ticareti arttırarak ekonominin büyümesine destek"

27 Mayıs 2022 Cuma 16:21
“Sigorta, ticareti arttırarak ekonominin büyümesine destek"

 KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı, sigortanın ticareti arttırarak ekonominin büyümesine destek olduğunu söyledi.

Çukurovalı, bu yıl 11'incisi kutlanan Sigorta Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda sigortanın herkesin ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

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Çukurovalı, “Sigorta, ticaretin artarak ekonominin büyümesi için de önemli. Sigorta olmadan kişiler ve kurumlar risk alamaz ve varlıklarını koruyamaz. Sigorta girişimcilerin risklerini üstlenerek onları yapacakları yatırım ve diğer işlerde doğrudan destekler. Böylelikle yatırımcıların kendilerini sigortanın güvencesi altında gördüğünden büyük ölçekli yatırımlar yaparak üretimin artmasını sağlar.” dedi.

Çukurovalı, sigortanın ekonomi için olduğu kadar bireyler için de çok önemli olduğuna işaret ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sigorta ekonomik kalkınmaların en önemli faktörlerinden olan ülkenin öz varlıklarını güvence altına alarak ve topladığı primleri yatırıma dönüştürerek kalkınmadaki diğer önemli faktör üretimin artmasına olanak sağlamaktadır. Kısaca ekonominin büyümesi ve ticaretin artması sigorta sektörünün güçlenip büyümesine bağlıdır. Tüm bunların istenen düzeye erişmesi için ise ülkenin sigorta bilincinin geliştirilmesi gerekir. Bu nedenle sigorta bilincini artırmak amacıyla Türkiye Sigorta Birliği tarafından her yıl mayıs ayının son haftası Sigorta Haftası olarak ilan edilmiştir. Bu yıl 11’incisi kutlanan Sigorta Haftası nedeniyle KKSRSB olarak başta TSB Başkan ve Yönetim Kurulu olmak üzere tüm meslektaşlarımızın Sigorta Haftası’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.” ,

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