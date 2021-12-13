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Sigorta affından yararlananlar için son ödeme tarihi 20 Aralık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta affından yararlananlar için son ödeme tarihinin 20 Aralık Pazartesi günü olduğunu bildirdi. 

13 Aralık 2021 Pazartesi 17:45
Sigorta affından yararlananlar için son ödeme tarihi 20 Aralık

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül tarihinde yürürlüğe giren “Sigorta Affından” faydalanan işverenler ve bağımsız çalışanlar için birikmiş prim borçlarını ödeme süresi 20 Aralık’ta doluyor.

Konuyla ilgili açıklama şöyle:

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“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borcu bulunan işveren ve bağımsız çalışanların birikmiş prim borçlarını ödenmesine imkan tanıyan “Gecikmiş Prim Borçlarının Başvuru ve Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararnameler” kapsamındaki sigortalıların prim borçlarını ödeyebilmeleri için ödeme süresi 20 Aralık tarihinde son bulacaktır.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne  yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 20 Aralık 2021 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ ne birikmiş prim borçları bulunan tüm işveren ve bağımsız çalışanlara önemle duyurulur.”

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Son Güncelleme: 13.12.2021 19:08
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