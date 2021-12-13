Sigorta affından yararlananlar için son ödeme tarihi 20 Aralık

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül tarihinde yürürlüğe giren “Sigorta Affından” faydalanan işverenler ve bağımsız çalışanlar için birikmiş prim borçlarını ödeme süresi 20 Aralık’ta doluyor.
Konuyla ilgili açıklama şöyle:
Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 20 Aralık 2021 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.
Sosyal Sigortalar Dairesi’ ne birikmiş prim borçları bulunan tüm işveren ve bağımsız çalışanlara önemle duyurulur.”