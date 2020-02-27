Sigorta affına başvurular 2 Mart Pazartesi günü başlıyor. 4 ay boyunca sürecek başvurular 30 Haziran’da tamamlanacak.

Yatırımlarını düzenli yapan, 1-10 arasında çalışanı olan işletmelere de teşvik verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bugün konuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi, “İlk kez 20 yılı kapsayan bir dönemle ilgili af çıkarılıyor. İşletmelere teşvik verme uygulaması da devrim niteliğinde” dedi.

Sadece afla ilgili değil, teşvikle ilgili de çalışma yaptıklarını kaydeden Sucuoğlu, yatırımlarını düzgün yapan işletmelere teşvik için önerge hazırladıklarını, önergenin Bakanlar Kurulu’nda onaylanıp dün itibarıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bakan Sucuoğlu, çalışma izinleri, Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Sucuoğlu, bir soru üzere özel sektörde çalışanı KKTC vatandaşlarına verilecek teşvikle ilgili 3 günde bine yakın başvuru aldıklarını söyledi.