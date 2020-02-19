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Sigorta Affı yürürlüğe giriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu BRT’de yayınlanan Haber Merkezi programına katılarak Sigorta Affı ile ilgili müjdeyi verdi.

Sigorta Affı yürürlüğe giriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu BRT’de yayınlanan Haber Merkezi programına katılarak Sigorta Affı ile ilgili müjdeyi verdi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 21:20
Sigorta Affı yürürlüğe giriyor
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Sucuoğlu, sigorta affının, işletmelerin, ülkenin kendine has ekonomik sorunları nedeniyle işverenlerin gündeme getirdiği bir teklif olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, ülkenin kendine özgü ekonomik durumları nedeniyle zora giren küçük ve orta boyutlu aile işletmesi olan ve az da olsa büyük boyutlu işletmelerin bu konuda hareket arz etmeleri sebebiyle bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

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Sucuoğlu, Sigorta affının 1 martta yürürlüğe gireceğini belirterek, müracaat süresinin 4 ay olacağını, yapılan müracaatlara yanıtın en geç 2 ay içerisinde verileceğini ve bunun 36 aylık süreyi kapsadığını söyledi.

Sucuoğlu, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak ödemelerin peşin ödeme olarak kabul edileceğini ve yüzde 85 ceza faizinden af olacağını kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, bugüne kadar düzgün ödeme yapan işletmeler içinse bir motivasyon düşündüklerini söyleyerek, sıfırdan 10 çalışanı olan tüm işletmelerde iki yıl boyunca işverenlere ait ihtiyat sandığı ve sigortasının bakanlık tarafından ödenebilmesi için çalışma yapıldığını kaydetti.
Sucuoğlu işletmelerden gelen teklifle şu anda bir çalışma yaptıklarını ve bakanlar kuruluna getirecekleri önerge ile tüm işletmelerin ilk on çalışanın ihtiyat sandığı ve sigortasının karşılanması konusunda çalıştıklarını ve bakanlar kuruluna sunacaklarını söyledi.

(BRT)

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SigortaAfSigorta AffıFaiz Sucuoğlu
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