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Sigara, bağışıklık sistemini zayıflatarak yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun ağır geçmesi riskini artırıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç, “Sigara ve koronavirüs hastalığı” ile ilgili açıklamalarda bulunarak, detaylı bilgiler aktardı.

12 Şubat 2021 Cuma 17:43
Sigara, bağışıklık sistemini zayıflatarak yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun ağır geçmesi riskini artırıyor
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç, “Sigara ve koronavirüs hastalığı” ile ilgili açıklamalarda bulunarak, detaylı bilgiler aktardı.

“Sigara, bağışıklık sistemini zayıflatarak yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun ağır geçmesi riskini artırıyor. İnsan kök hücrelerinden solunum sistemi modelleri üzerinde yapılan laboratuvar çalışmalar, sigara içmek ‘interferon’ adı verilen bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engellediğini ortaya koymuştur” diyen Meriç, interferon, vücut hücrelerinin çoğunluğunca sentezlenen ve bakterilere, parazitlere, virüslere ve urlara karşı etki gösteren çok önemli bir protein olduğunu ve  bu moleküllerin düzgün çalışmamasının istenmeyen neticeler doğurabileceğini ifade etti.

 Sigara içen kişilerin hava yollarındaki savunma mekanizmaları bozuluyor

  Meriç, bağışıklık sistemi koronavirüsü ile savaşmada önemli bir faktör olduğunu ve bağışıklık sistemi yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda, kanser hastalarında, iyi beslenemeyenlerde ve bedensel ya da ruhsal olarak aşırı yorgun kişilerde daha zayıf olduğunu belirterek, bu kişilerde virüs enfeksiyonlarıın daha ağır seyrettiğini vurguladı.

“Sigara, nargile, puro, pipo, elektronik sigara gibi tütün ürünleri beş binden fazla kimyasal madde (zehir) içeriyor. Bu kimyasal maddeler tüm hücrelerimize zarar veriyor ve hücrelerimizi yaşlandırıyor. Tütün kullanımından en çok etkilenen organların başında ise akciğerler, kalp ve damarlar geliyor”diyen Meriç, sigara içen kişilerin hava yollarındaki savunma mekanizmalarının bozulduğunu ve bağışıklık sisteminin zayıfladığını; bu nedenle de sigara içenlerde solunum yolu enfeksiyonlarının sigara içmeyenlere göre daha sık görüldüğünü ve daha ağır seyrederek ölüm riskini artırmakta olduğuna dikkat çekti.

Sigara doğal savunmayı azaltır ve virüsün yerleşmesine izin verir

  Meriç açıklamasının devamında “Sigara ve nargile gibi tütün ve tütün ürünleri kullanımı da solunum yollarının savunma mekanizmalarını bozuyor ve Covid-19 dahil pek çok solunum yolu enfeksiyonunun gelişimini kolaylaştırıyor. Sigara içenlerde, akciğer hücreleri yüzeylerinde meydana gelen değişiklikler sonucunda, koronavirüslerinin solunum yolu hücrelerine girişi kolaylaşıyor. Salgın sürecinde yapılan çalışmalarda, sigara içenlerde ağır zatürre ve solunum yetmezliği ile seyreden Covid-19 vakalarının daha sık görüldüğü ve bu grupta daha yüksek ölüm riski bulunduğu saptanmış durumdadır. Ayrıca toplumda daha az zararlı olduğu konusunda yanlış bir kanı bulunan elektronik sigaraların da (e-sigara) Covid-19 riskini 5 kat artırmaktadır”dedi.

  Meriç sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzda neler olabileceğini söyle sıraladı;

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  • İlk 20 dakikada kalp hızımızda ve basıncında azalma gözlenirken, 12 saat sonra kan karbonmonoksit düzeyleri normalleşir.

  • 48 saat sonra hasar gören sinir uçları onarılmaya başlar ve koklama ile tat alma duyularımız normalleşmeye başlar

  • 9 ay içerisinde ise öksürük ve nefes darlığı azalırken, akciğerlerimizin temizleyici yapıları normale döner.

  • Birinci yılda ise kalp damar tıkanıklığı ve kalp krizi riski içenlere göre yarı yarıya azalma gösterir.

  • Sigarasız geçen yıllar arttıkça bir çok (baş-boyun, gırtlak gibi) kanser riskinde de azalma görülür.

  Meriç son olarak, “Solunum yollarını, bir kaleyi koruyan yüksek duvarlar gibi düşünürseniz sigara içmek, bu duvarlarda delikler açmaya benzer. Sigara doğal savunmayı azaltır ve virüsün yerleşmesine izin verir.Görüldüğü gibi sigarayı bıraktıktan dakikalar içinde bile kan dolaşımındaki nikotin, karbon monoksit gibi kimyasallar, öksürük, balgam üretimi gibi semptomlar düşüş göstermektedir. Sonuç olarak asla geç kalmış sayılmazsınız, sevdikleriniz ve kendi sağlığınız için lütfen sigara ve tütün ürünlerinden uzak durun, sağlıkla kalın”dedi.

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