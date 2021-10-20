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“Sıfır Atık Projesi” etkinliği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, Tatlısu’da “Sıfır Atık Projesi” etkinliği düzenlendi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 13:30
“Sıfır Atık Projesi” etkinliği düzenlendi

Sibel Tatar himayelerinde ve Cumhurbaşkanlığı Çevre ve Turizm Komitesi’nin yürüttüğü Sıfır Atık Projesi, 4 Haziran Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen etkinlikle başlamıştı.

Verilen bilgiye göre, bugünkü etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, projenin çevre için önemine dikkat çekti.

ORÇAN

Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, cam kırma ve dönüştürme makinesiyle atık ayrıştırma kutularının temin edildiği projenin Tatlısu halkı tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Orçan, proje kapsamında 10-15 bin yıl önce adada yaşamış cüce filleri ve Akdeniz fok balığını temsil eden objelerin Tatlısu sokaklarına ve sahillerine yerleştirildiği, bunun örnek bir proje olduğunu söyledi.

Orçan toplanan ayrıştırılmış atıkların ekonomiye yeniden kazandırılacağını da vurguladı.

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Orçan, başta projenin öncülüğünü yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’a,  Cumhurbaşkanlığı Çevre ve Turizm Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özge Özden'e, Bilim İnsanı Prof. Dr. Salih Gücel'e ve tüm paydaşlar ile katılımcılara teşekkür etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Sıfır Atık Projesi’ni pilot bölge Tatlısu’da başlatmaktan duydukları heyecanı paylaştı. Sibel Tatar, “Bu proje, hepimizin projesidir” dedi.  

Çıtayı yüksek tutarak “Sıfır Atık Projesini” oluşturduklarını belirten Sibel Tatar, Tatlısu’yu örnek bir bölge olarak sıfır atığa ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Tatlısu Belediyesi’nin de katkısıyla adım adım o noktaya doğru ilerlendiğine işaret eden Sibel Tatar, eksiklerin de tamamlanacağına şüphe duymadığını söyledi.

Adanın en güzel bölgelerinden birisi olan Tatlısu’da çevrenin temiz olmasının önemine işaret eden Sibel Tatar, Tatlısu sakinlerinin katkılarıyla projenin yüzde yüz başarıya ulaşacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 20.10.2021 15:26
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