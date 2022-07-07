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Sidereal Lines Ltd.’den Kıb-Tek ve akaryakıt konusunda açıklama…

07 Temmuz 2022 Perşembe 20:45
Sidereal Lines Ltd.’den Kıb-Tek ve akaryakıt konusunda açıklama…

Elektrik santrallerine yakıt sağlanması konusunda yaşanan sıkıntıların odağında gösterilen denizcilik şirketi “Sidereal Lines Ltd.” yapılan eleştiri ve iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.  

Sidereal Lines Ltd. Direktörü Kaptan Ulus Göker imzasıyla yayımlanan açıklamada, şirketin 2021 yılının ekim ayında KIBTEK tarafndan açılan akaryakıt tedarik ihalesinde en düşük teklifi vererek, ihaleyi kazandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin ihaledeki yakıt özelliğinden daha üstün teknik özelliklere sahip, temiz yakıt getirilmesi için kendi talebiyle ek yükümlülük altına girdiği ve bu hususların ihale sonrası sözleşmeye dahil ettirildiği kaydedildi. Açıklamada, “Söz konusu ihale öncesinde açılan her ihalenin şirketçe kazanıldığı” ileri sürülerek, “Başka birilerinden daha yüksek fiyatlara yakıt alınması için ısrarla her ihalenin iptal edildiği” savunuldu.

Şirket açıklaması şöyle devam etti:

“Zamanında Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığımız davalarda haklılığımız tescil edildi ve Sayıştay raporlarında haklılığımız kayıtlara girdi. Şimdi aynı filmin başka perdesi oynanıyor. KIBTEK’in sözleşmedeki yükümlülük ihlallerinden kaynaklanan birçok olumsuzluklara rağmen, 150 bin ton için açılan ihale çerçevesinde 155 bin ton kaliteli yakıtı ihaledeki en düşük fiyattan teslim ederek görevimizi alnımızın akıyla yerine getirdik. Şeffaflık ilkesi çerçevesinde, bugüne kadar yaptığımız her yakıt ikmalinin analiz sonuçlarını www.siderealines.com üzerinden düzenli olarak yayınladık.”

KIBTEK’in, “plansız, programsız, hukuk zemininden ve profesyonellikten uzak davranışlarda bulunmakla” suçlandığı şirket açıklamasında, “KIBTEK birçok defa almış olduğu yakıtın ödemesini geç ve eksik yaptı, almış olduğumuz yakıt bedelini tedarikçi firmaya ödememiz        mümkün olmadı ve çalıştığımız bankamızın bizlere sağladığı destekle faiz ödeyerek KIBTEK’in adına ödeme yapmak zorunda kaldık. Parasını alamadığımız yük dolu gemilerimiz Teknecik’te bekletildi, geciktirildi ve sonraki sevkiyatlarımızın aksatılmasına yol açıldı.”

KIBTEK’in, “Sözleşme şartlarına göre önceden vermesi gereken 3 aylık yükleme programlarını eksik, plansız, kısa ve günü kurtaracak şekilde verdiği” ileri sürülen Göker’in açıklamasında, “Bunun şirketin verimli yükleme programlaması yapmasını imkansız kıldığı. KIBTEK depolarının sıfır stoka yakın seviyede tutulduğu ve sürekli yakıt tükenmesi riskiyle karşı karşıya kalındığı” savunuldu.

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Açıklamada, “Bütün bu baskılar altında sözleşmemiz devam ettiği süre içerisinde KIBTEK’in parasızlığı ve saatlerle yarışarak tedarik taahhütlerimizi bir tamam yerine getirdik” denilerek, Başbakan Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Sunat Atun’un, yaptıkları açıklamalarda, sözleşmenin sonuna gelen firmayı mevcut yakıt krizinden sorumlu göstermeye çalışarak “softa şaşırtması” yaptıkları iddia edildi.

Açıklamada “Sayın Başbakan, biz görevimizi tamamladık, şeffaf bir şekilde, en düşük fiyatan 155 bin ton yakıt teslim ettik. Üstelik KIBTEK tarafndan mağdur edildik, yarım milyon dolardan fazla bakiye hala daha şirketimize ödenmedi” denildi.

Açıklamada, aylar öncesinden sözleşmenin biteceği bilinmesine rağmen, sonrası için program yapılması ve şeffaf bir ihaleye çıkılması gerekirken, doğrudan TPIC’ten yakıt almak için yasa geçirildiği iddiasında bulunuldu.

KIBTEK’i ve ülkenin sıkıntıya sokulduğu ve yapılan “mesnetsiz açıklamalarla şirketin ve aile bireylerinin yaşamlarının tehdit altında bırakıldığı” savunulan açıklamada, ne olduğu belirsiz yakıtların KIBTEK depolarına indirildiği iddia edildi.

KIBTEK’in, 13 Nisan 2022’de firmaya yazılı olarak “son defa” yakıt talebi yaptığını bildirdikten sonra, şirkete borcu olan 9.5 milyon doları haftalarca ödemediği belirtilerek, “ihalesiz yakıt almada sıkıntı çıkması üzerine”, KIBTEK’in şirkete hala 2.5 milyon dolar borcu varken, sözleşme çerçevesinde KIBTEK’in alabileceği son 9967 ton yakıtın “5 gün gibi mantıksız bir süre içerisinde” getirilmesi için baskı uygulandığı iddia edildi.      

Açıklamada, “Borçlarını ödemeleri kaydıyla sözleşme şartlarında son kalan yakıtı getirebileceğimizi yazılı olarak bildirdiğimiz halde, KIBTEK’in bize bugün yarım milyon dolardan fazla ödenmemiş borcu mevcuttur” denildi.

Alacak konusunun haftalar önce yargıya taşındığı belirtilen açıklamada, “Tüm girişimlerimize ve ihbarlarımıza rağmen alacaklarımızın halen ödenmemesi ve diğer ihlallerin de KIBTEK tarafından devam ettirilmesi sebebiyle sözleşmemizi tek taraflı olarak feshetmek zorunda kaldık” denildi.

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Son Güncelleme: 07.07.2022 21:06
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