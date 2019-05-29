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Şiddet Tehdidinden Tutuklandı, Evinde Uyuşturucu Bulundu

GAZİMAĞUSA’DA BİR VALİZDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Şiddet Tehdidinden Tutuklandı, Evinde Uyuşturucu Bulundu

GAZİMAĞUSA’DA BİR VALİZDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:25
Şiddet Tehdidinden Tutuklandı, Evinde Uyuşturucu Bulundu

GAZİMAĞUSA’DA BİR VALİZDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ
KUMARHANEDE HİLE YAPARAK KAZANDI, TUTUKLANDI
Lefkoşa, 29 Mayıs 19 (.): Lefkoşa’da Hint keneviri bitkisi, Gazimağusa’da ise eroin ele geçirildi. 
Polis bültenine göre, Lefkoşa’da meydana gelen şiddet tehdidi meselesinden dolayı tutuklu bulunan H.B.’nin (E-31) kaldığı evde yapılan aramada, Hint keneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan dört kök bitki bulunarak emare alındı.
Öte yandan Gazimağusa’da ise dün akşam saatlerinde Z.H.T.’ye (E-48) ait valizde yapılan aramada, 10 gram eroin olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Söz konusu maddeye emare olarak el konulurken Z.H.T tutuklandı.

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KUMARHANDE HİLE İLE HIRSIZLIK    
Çatalköy’deki bir kumarhanede önceki gün öğleden sonra slot makinesine müdahale ederek normal kazançtan iki katı fazla ödeme yapmasını sağlayan bir kişi tutuklandı.
M.H.’nin (E-30) hileyle 13 bin 646 TL parayı bu yolla çaldığı kaydedilen polis bültenine göre, soruşturma sürüyor.
(GÜL/ÖK)
 

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