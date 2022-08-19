banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
LTB'den duyuru...
LTB'den duyuru...
Tarım Bakanlığından hayvancılara uyarı
Tarım Bakanlığından hayvancılara uyarı
Trafik kazası: Bisiklet sürücüsü yaralandı
Yine trafik kazası
banner405

Sıcaklık önümüzdeki hafta ortalarında düşecek

19 Ağustos 2022 Cuma 13:45
Sıcaklık önümüzdeki hafta ortalarında düşecek

Meteoroloji Dairesi yarından itibaren hafta boyunca havanın sıcak ve nemli, pazar günden itibaren üç gün sabah saatlerinde yer yer sisli olacağını belirtti. Yeni hafta ortalarında hava sıcaklığında 4 derece düşüş bekleniyor. 

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmin raporuna göre 20-26 Ağustos tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak.

Hava genellikle açık ve az bulutlu,  Pazar, Pazartesi ve Salı günleri açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

-Sıcaklık 37-40'tan 33-36'ya düşecek

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 37 – 40, ikinci yarısı iç kesimler ve periyod süresince sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

                                                                       

banner360
Son Güncelleme: 19.08.2022 14:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Milyon TL’lik ikramiye ‘16583’ numaralı bilete isabet etti
1 Milyon TL’lik ikramiye ‘16583’ numaralı bilete isabet etti
Barbarlık Müzesini Her Türk ve Tüm İnsanlık Görmeli
Barbarlık Müzesini Her Türk ve Tüm İnsanlık Görmeli
Döviz kurları
Döviz kurları
Tarım Bakanlığından hayvancılara uyarı
Tarım Bakanlığından hayvancılara uyarı
LTB'den duyuru...
LTB'den duyuru...
Bafra'da bir ev bir de araba yandı
Bafra'da bir ev bir de araba yandı
Trafik kazası: Bisiklet sürücüsü yaralandı
Trafik kazası: Bisiklet sürücüsü yaralandı
“Önümüzdeki hafta içerisinde de ciddi oranda ilaç ülkemize gelecek"
“Önümüzdeki hafta içerisinde de ciddi oranda ilaç ülkemize gelecek"
Şan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği heyetini kabul etti
Şan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği heyetini kabul etti
Meserya belediyesine kadın eli değecek
Meserya belediyesine kadın eli değecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim