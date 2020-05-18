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Sıcak Hava Hafta Sonuna Kadar Sürecek… 39-42 Derece

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONU YAĞMUR BEKLENİYOR

18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:49
Sıcak Hava Hafta Sonuna Kadar Sürecek… 39-42 Derece
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ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONU YAĞMUR BEKLENİYOR

Lefkoşa, 18 Mayıs 20 (.): Sıcak hava hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek, sıcaklık 39-42 derece dolaylarında seyredecek. Hafta sonunun ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. 

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık tahmin raporuna göre, hava yarın parçalı az bulutlu ve açık, Çarşamba açık ve az bulutlu, Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Cuma parçalı ve az bulutlu olacak.

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Cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer yağmurlu, Pazar parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, 25 Mayıs Pazartesi ise parçalı bulutlu sabah saatleri yer yer sağanak yağmurlu hava bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı raporun kapsadığı sürenin ilk yarısında iç kesimlerde 39- 42 ºC, sahillerde 33-36 ºC; ikinci yarısında ise iç kesimlerde 30-33 ºC, sahillerde 26-29 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın periyodun ilk yarısında Kuzey ve Doğu, ikinci yarısında ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

(EMR/GÜL)

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