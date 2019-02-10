Sıcak süt veren işletmelere destek

Hayvancılık Dairesi tarafından sıcak süt veren işletmelere yönelik, soğutucu depo ve/ veya sağım sistemi alımının destekleneceği bildirildi.



Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu desteğe 50-700 arası anaç küçükbaş hayvanı olan veya 10-40 arası sağmal ineği olan ve Süt Kurumu’na sıcak süt veren işletmeler başvurabilecek.



Buna göre Soğutucu Depo Alımında destekler 200-229 Litre arası 6 bin TL, 300-499 Lt. arası 7 bin 200 TL, 500 -999 Lt.arası 9 bin TL ve 1000 Lt ve üzeri 12 bin TL olarak belirlendi.



Sağım Makinesi Alımında ise destekler tek güğümlüportatif sağım makinesi alımında 1.000 TL, İki Güğümlü Portatif Sağım Makinesi alımında 1750 TL, Mobil Sağım Sistemi alımında 9.000 TL, Kapalı Devre Soğuk Zincir Sağım Sistemi alımında12 bin TL olarak belirlendi.



Başvuru için gerekli evraklar Hibe Başvuru Formu, Alınacak Ekipmana ait Fatura, Süt Kurumuna sıcak süt verdiğini gösterir belge, Veteriner Dairesi’nden anaç hayvan sayısını gösterir belge, Mevcut hayvan barınağının başvuru sahibine ait olduğuna ilişkin yasal belge (tapu kayıt belgesi, kullanım belgesi, icar belgesi, v.s) ve KKTC Kimlik Kartı Fotokopisi olarak açıklandı.



Başvuru sahipleri 66 yaşından gün almaması, yürürlükteki mevzuat uyarınca ikinci iş yasağı kapsamında olmaması, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan taahhütnameyi imzalamış olması gerekiyor.