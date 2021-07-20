Sıcak havalarda egzersize dikkat!

Sıcak havada yapılan egzersizin etkileri hakkında konuşan Özalp, “Hem sıcaklığın ve nemin etkisi hem de egzersizin meydana getirdiği metabolik etkiler nedeni ile egzersiz yapan kişinin vücut ısısı yükselir. Egzersizin etkisine hava sıcaklığının da eklenmesi ile terleme artarak, vücut ısısını dengelemeye çalışır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özalp, sıcak havanın yanı sıra havanın nemli olması durumunda terlemenin zorlaştığını aktararak, bu durumun vücuttaki metabolik yükün yükselmesine, kalp hızı, kan basıncı ve soluk hızının artmasına neden olduğunu açıkladı.

Özellikle kronik kalp-damar, solunum ve endokrin sistem hastalığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Özalp, bu bireylerin sıcak havalarda kontrolsüz egzersiz yapmalarının ciddi riskleri bulunduğunu kaydetti.

Özalp, aşırı sıcak havalarda yapılan egzersiz sırasında yeterince terleme meydana gelmemesi veya egzersiz öncesi ve sırasında yeterli sıvı alımı olmaması durumunda kas krampları, aşırı yorgunluk, bayılma, sıcak çarpması, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, mide bulantısı, aşırı terleme, görme problemleri, yorgunluk, artmış kalp hızı, tansiyonda düşme gibi problemler yaşanabileceğini aktardı.

Sıcakların iyice hissedildiği günlerde egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Özalp, “Güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arası güneş altında egzersiz yapılmamalı, güneşe maruz kalınacaksa koruyuculardan (şapka, gözlük, güneş koruyucu kremler) yararlanılmalı, aşırı sıkan ve terlemeye izin vermeyen naylon ve ağır giysilerden kaçınılmalı” bilgisini paylaştı.

Özalp, egzersiz öncesinde bol sıvı alımı hatırlatmasında da bulunarak, egzersiz aralarında da terleme ile kaybedilen sıvının takviye edilmesinin önemine işaret etti.

Egzersiz için fiziksel olarak uygun olmak ve sağlık durumunun engel teşkil edip etmediğini araştırmak gerektiğini belirten Özalp, egzersizin ne sıklıkta, hangi şiddette, haftanın kaç günü ve ne kadar süre ile yapılacağını öğrenmek için bir fizyoterapiste danışılması tavsiyesinde bulundu.

Özalp egzersizin vücut için en doğal ilaç olduğunu dile getirerek, mutlaka bilinçli uygulanması gerekliliğini de anımsattı.