Sıcak hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.
Rüzgar batı ve kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.
Son Güncelleme: 25.04.2022 18:23
KKTC, ileriki günlerde de alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.
Rüzgar batı ve kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.