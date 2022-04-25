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Sıcak hava etkisini sürdürüyor

KKTC, ileriki günlerde de alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

25 Nisan 2022 Pazartesi 16:00
Sıcak hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Dairesi’nin  26 Nisan-2 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre,  hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

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Hava sıcaklığı iç kesimlerde 29 - 32 ºC sahillerde 25 - 28 ºC dolaylarında seyredecek. Çarşamba sabah saatleri yer yer sis görülecek.

 Rüzgar batı ve kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.

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Son Güncelleme: 25.04.2022 18:23
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