Sıcak hava etkisini sürdürüyor

Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü bölgede, ileriki günlerde en yüksek hava sıcaklığının 36-39 derece dolaylarında olması bekleniyor.
Rüzgar; Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü bölgede, ileriki günlerde en yüksek hava sıcaklığının 36-39 derece dolaylarında olması bekleniyor.
Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü bölgede, ileriki günlerde en yüksek hava sıcaklığının 36-39 derece dolaylarında olması bekleniyor.
Rüzgar; Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.