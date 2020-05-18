banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101983
ALTIN
383.483
DOLAR
6.8713
STERLİN
8.3859
EURO
7.4919
banner339
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
BAKANLAR KURULU KARARLARI..
Herkes şokta daha 41 yaşında idi
ACI HABER
Meclis’te gündem elektrik
MECLİS’TE GÜNDEM ELEKTRİK
Bakanlar Kurulu Güzelyurt’ta toplandı
BAKANLAR KURULU TOPLANDI

Sıcak hava devam edecek

18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:49
Sıcak hava devam edecek
banner337
banner345

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONU YAĞMUR BEKLENİYOR

Sıcak hava hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek, sıcaklık 39-42 derece dolaylarında seyredecek. Hafta sonunun ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. 

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık tahmin raporuna göre, hava yarın parçalı az bulutlu ve açık, Çarşamba açık ve az bulutlu, Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Cuma parçalı ve az bulutlu olacak.

banner341
Cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer yağmurlu, Pazar parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, 25 Mayıs Pazartesi ise parçalı bulutlu sabah saatleri yer yer sağanak yağmurlu hava bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı raporun kapsadığı sürenin ilk yarısında iç kesimlerde 39- 42 ºC, sahillerde 33-36 ºC; ikinci yarısında ise iç kesimlerde 30-33 ºC, sahillerde 26-29 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın periyodun ilk yarısında Kuzey ve Doğu, ikinci yarısında ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 18.05.2020 16:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlaçlama yok sinekler çocuğumun yüzünü şişirdi
İlaçlama yok sinekler çocuğumun yüzünü şişirdi
Hükümetten yeni normalleşme adımları
Hükümetten yeni normalleşme adımları
Bugün 201 test yapıldı, pozitif vaka yok
Bugün 201 test yapıldı, pozitif vaka yok
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Hür-İş, “Geleceğe sahip çıkmak için gençlere sahip çıkmak gerektiğini” belirtti
Hür-İş, “Geleceğe sahip çıkmak için gençlere sahip çıkmak gerektiğini” belirtti
İskele’de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak
İskele’de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak
Yeşil Barış: “Böyle bir tarih yazdığımız için utanç duyuyoruz”
Yeşil Barış: “Böyle bir tarih yazdığımız için utanç duyuyoruz”
HTSK, yangınlara ilk müdahaleyi yapabilmenin ancak kendi hava aracına sahip olmakla mümkün olabileceğini belirtti
HTSK, yangınlara ilk müdahaleyi yapabilmenin ancak kendi hava aracına sahip olmakla mümkün olabileceğini belirtti
Tüketiciler Derneği yangını “şer odaklarının” çıkardığını iddia etti
Tüketiciler Derneği yangını “şer odaklarının” çıkardığını iddia etti
Sucuoğlu: “Atatürk'ün 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etmesi büyük anlamlar taşıyor”
Sucuoğlu: “Atatürk'ün 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etmesi büyük anlamlar taşıyor”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim