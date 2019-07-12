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Sıcak hava dalgaları hava kirliliğinin artmasına neden oluyor..

Sıcak hava dalgaları hava kirliliğinin artmasına neden oluyor..

12 Temmuz 2019 Cuma 15:31
Sıcak hava dalgaları hava kirliliğinin artmasına neden oluyor..

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sedef Çakır son günlerde özellikle Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde etkili sıcak hava dalgalarının hava kirliliğinin artmasına yol açtığını açıkladı.

Hava sıcaklıklarının bölge üzerinde 4-5 gün süresince mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği durumlarda sıcak hava dalgalarından söz edildiğine dikkat çeken Meteoroloji Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Çakır, bu durumun insan sağlığını tehdit ettiğini, orman yangılarının ve hava kirliliğinin de artmasına yol açtığını ifade etti.

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Yrd. Doç. Dr. Çakır, yaşanan küresel iklim değişikliği nedeniyle sellerle sonuçlanan şiddetli sağanaklar, dolu, kasırgalar, su hortumları gibi şiddetli atmosfer olaylarının yanında sıcak hava dalgası oluşumlarının da giderek arttığını belirterek, “Yapılan bilimsel çalışmalar ve model tahminlerine göre bu gibi olayların şiddet ve sıklıklarının daha da artması öngörülüyor” dedi.

Hava kirliliği ile sıcak hava dalgalarının yakın ilişkisi bulunduğunun altını çizen Çakır şöyle devam etti: “İkincil kirletici olarak bilinen Ozon bizi zararlı UV ışınlarından koruyan ve yukarı seviyelerde (stratosferde) bulunan Ozondan farklıdır. Bazı kirleticilerin (azot oksitler, karbon monoksit, uçucu organik bileşikler) güneş ışınlarının etkisiyle fotokimyasal reaksiyona girmesi sonucu yere yakın seviyelerde insan sağlığına, bitkilere ve ekosisteme zararlı Ozon oluşmaktadır.”

Ülkemizde şu anda Avrupa’daki gibi sıcaklıklık rekorlarının kırılmasına sebep olacak bir sıcak hava dalgasının etkili olmadığının altını çizen Çakır, ancak artan araç sayısı, azot oksit salınımı ve yüksek seyreden sıcaklıkların ozon konsantrasyonunun yaz aylarında özellikle de öğleden sonraları ortalama standart değerleri aşabileceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Sıcak Hava Dalgaları
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