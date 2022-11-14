SICAK GELİŞME! Bombayı bırakan şahıs yakalandı!

İstanbul İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.13 sıralarında, beton saksıya bitişik banka bırakılan bomba, ikisi çocuk altı kişinin canını aldı, 81 kişi ise yaralandı.

Yaşanan terör saldırısı sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü teyakkuza geçti. Ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Bombayı bırakan şüphelinin kadın olduğu belirlendi.



Başında şal, deri ceket ve kamuflaj pantolon giymiş olan kadınla ilgili bilgiler tüm ekiplere bildirildi. Bölgede arama yapılırken, bir yandan da kamera kayıtları incelendi.

Kadının gittiği yön belirlendikçe gidiş istikametinde yeni görüntüler arandı. Geliş yönünü belirlemek için de geriye doğru görüntü taraması yapıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube birimleri saatler süren çalışmaların ardından kadının kullandığı araçları ve gittiği adresi tespit etti. Belirlenen adrese Özel Harekat polisi ve TEM operasyon timi eşliğinde girildi.



TEM polisi şüpheli kadını kıskıvrak yakalamayı başardı. Ayrıca kadına yardım ve yataklık edenler de gözaltına alındı.



Aramalarda ise bir tabanca, çok sayıda mermi, bir miktar döviz, altın ve Türk Lirası bulundu. Adreste, bomba bulma eğitimli dedektör köpek de kullanıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“PKK’NIN ÖZEL İSTİHBARAT ELEMANI”

– Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

“EYLEM TALİMATI KOBANİ’DEN”

– PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA: IŞİD İHTİMALİ DE VAR

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili saldırganın PKK’lı terör örgütüne bağlı olabileceğine inandığını fakat aynı zamanda IŞİD ihtimalinin de gündemde olduğunu aktardı. Türk yetkili, Türkiye’nin Suriye ve Türkiye’de yapılan operasyonlarla hem PKK’lıları hem de IŞİD’lileri kızdırdığını söyledi.

BEŞ KİŞİ YOĞUN BAKIMDA, İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Patlamada üç aileden altı kişinin hayatını kaybettiğini ve 81 kişinin yaralandığını belirten Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Soylu, yaralıların durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“81 yaralımız vardı. 50 yaralımız taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır.”

BOMBAYI KOYAN DAHİL 46 KİŞİ GÖZALTINDA

“Eylemin talimatının Kobani’den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var” diyen Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

– Eylemi yapanın Afrin’den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü.

– Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun.

BOMBALI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLER

Bakan Soylu, bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı:

– Arzu Özsoy (İstanbul, 1984) ve kızı Yağmur (2007).

– Yusuf Meydan (Elazığ, 1988) ve kızı Ecrin (2013).



Adana Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nde görevli Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin.

– Adem Topkara (Gümüşhane, 1982) ve eşi Mukaddes Elif Topkara (Rize, 1995).



Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara çiftinden geriye 2 yaşındaki kızları Eliz İlay kaldı.