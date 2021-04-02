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Siber suç zanlısına ek tutukluluk

Şubat 2021 tarihinde meydana gelen siber suç ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Great Chenemarho Eze hakkındaki soruşturma sürüyor. Lefkoşa Merkez Karakolu hücrelerinde tutuklu bulunan pozitif bir şahısla temasta bulunduğu, bu nedenle karantinaya alındığı belirtilen zanlının karantina süresi henüz dolmadı.Bu nedenle zanlı mahkemeye çıkarılmazken, gıyabında ek tutukluluk duruşması yapıldı.

02 Nisan 2021 Cuma 15:15
Siber suç zanlısına ek tutukluluk
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Tunceli olguları aktardı.

Tunceli, 17 Mart 2021 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’ne gelen şikâyette 5 Şubat ve 25 Şubat tarihlerinde Danimarka ve Türkiye’de faaliyet gösteren iki işletme arasında mobilya alışverişi karşılığında ödeme için iki işletme arasındaki yapılan mail yazışmalarının Bilişim Sistemleirne müdahale edilerek hacklendiğini belirterek, b öylece hesap alıcı bilgilerinin değiştirildiğini, Türkiye’deki işletmeye gitmesi gerek 137 bin Euro’nun KKTC’de faaliyet gösteren bir işletme hesabına yönlendirildiğini kaydetti.

Polis, paranın söz konusu hesaptan daha sonra nakit olarak çekildiğinin tespit edildiğini dile getirerek, paraların Girne’de ikamet eden Nijerya Uyruklu Great Chenemarho Eze isimli zanlıya teslim edildiğinin belirlendiğini ifade etti.

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Zanlının 19 Mart 2021 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığına işaret eden polis, ilk etapda aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındığını ve mesele ile ilgili yazışmaların başlatıldığını bildirdi.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu paranın Nijerya’da bir şahıs tarafından yatırım yapılması amacıyla kendisine gönderildiğini, bu nedenle banka hesabı temin ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının hücrelerde Covid-19 çıkan bir tutukluya temas ettiği için karantinaya alındığını ancak karantina süresinin 9 Nisan’da dolacağını, bu nedenle zanlıyı mahkemeye getiremediklerini söyledi.

Polis, zanlının gıyabında son yapılan tutukluluk duruşmasında 7 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın devam ettiğini, gerekli yazışmaların yapıldığını, kameraların incelenmeye başladığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğine, zanlının karantina süresinin 7 gün sonra dolacağına işaret ederek, 7 gün ek süre istedi.

Verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülmesi adına zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verirken, karantina süresi bittikten sonra mahkemeye getirilecek olan zanlının PCR test sonucunun ibraz edilmesine direktif verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Great Chenemarho Eze
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