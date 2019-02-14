Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101096
ALTIN
222.597
DOLAR
5.2994
STERLİN
6.7797
EURO
5.9671
Geçitkale Trafo Merkezi’ne düşen yıldırım 28 köyü elektriksiz bıraktı
28 KÖY ELEKTRİKSİZ
Geçitkale Elektrik Santrali’ne yıldırım düştü…
GEÇİTKALE ELEKTRİK SANTRALİ’NE YILDIRIM DÜŞTÜ
Polisten Karpaz bölgesinde şiddetli dolu ve buzlanma uyarısı
POLİSTEN UYARI
Dolu yağışından dolayı Çayırova- Pamuklu anayolunda görüş mesafesi yer yer 15 metrenin altına düştü
POLİSTEN DOLU UYARISI
banner282

Siber: “Kıbrıs Türk halkının tek seçeneği olduğunu söylemek onu statükoya mahkum etmektir””

Siber: “Kıbrıs Türk halkının tek seçeneği olduğunu söylemek onu statükoya mahkum etmektir””

14 Şubat 2019 Perşembe 07:28
Siber: “Kıbrıs Türk halkının tek seçeneği olduğunu söylemek onu statükoya mahkum etmektir””

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanlarından ve eski Başbakanlardan Sibel Siber, “Kıbrıs Türk halkının tek seçeneği olduğunu söylemek, onu statükoya mahkum etmektir. Çünkü Kıbrıs Türk halkının tek seçeneği olduğu iddia edilen model, yıllarca Rum tarafınca masada reddedilmiş olan formüldür” dedi.
Yazılı açıklama yapan Siber, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son günlerde Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türkü için federal çözüm dışında bir seçenek olmadığı yönünde açıklamalar yaptığını savunarak, “Kıbrıs Türkünün federal çözüm dışında bir alternatifi olmadığını söylemektedir. Akıncı’nın bu yaklaşımı kesinlikle kabul edilemez” iddiasında bulundu.
Federasyonun bir ortaklık olduğunu ve karşı tarafın da federal bir çözüme gidebilmek için bunu istemesinin gerektiğini belirten Siber, “Halbuki Rum Lider yaptığı tüm açıklamalarında ‘Biz Kıbrıslı Türklerle yetki paylaşımına gitmek, federasyon kurmak istemiyoruz’ demektedir” ifadelerini kullandı.
Siber şöyle devam etti:
“Hal bu iken Cumhurbaşkanının ısrarla ‘Bizim federasyondan başka çaremiz yok’ demesini üzüntüyle izliyorum. Bu halkımızı öğrenilmiş çaresizliğe itmek demektir. Olması gereken tartışma en iyi çözümün federal çözüm olup olmadığı değil, sizinle eşit ortak olmak istemeyen tarafla federasyon kurulup kurulamayacağıdır. Kurulmayacaksa da Kıbrıs Türk halkının bu statükodan nasıl kurtulacağıdır. Cumhurbaşkanından beklenen toplumu federal çözüm isteyenler ve istemeyenler diye bölmek yerine, Kıbrıs Türk toplumunu mevcut statükodan kurtaracak ortak akıl için çalışmasıdır.
Akıncı, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğine karşı olduğunu söyleyen Rum liderin bu açıklamalarını dünya kamuoyunun gündemine getirmek yerine, ısrarla federasyon dışında bir çözümün mümkün olmadığını söylemektedir. Bu söylemin Kıbrıs Türk halkına bu aşamada hiçbir faydası yoktur.”
“TOPLUMU BÜTÜNLEŞTİRECEK SÖYLEMLER KULLANILMALI”
Siber, “Akıncı bu yaptığı ile toplumda gereksiz bir kutuplaşma ve tartışma zemini yaratmakta, çözümsüzlüğü savunan Rum liderin ekmeğine bal sürmektedir” iddiasında bulunarak, “Bu aşamada federasyon isteyenler ya da istemeyenler diye bir kutuplaşma yaratan söylemleri öne çıkarmak yerine, toplumu bütünleştirecek söylemler kullanılmalı, Anastasiadis’in siyasi eşitliğimizi hedef alan söylemleri karşısında birlik ve beraberliği sağlayacak sorumlu bir anlayış içinde hareket edilmelidir” dedi.
Rum liderin açıklamalarına karşı verilen tepkinin cılız, sönük, edilgen olduğunu savunan Siber, şunları ileri sürdü:
“Bu aşamada dış dünyaya doğru ve güçlü mesajlar verilmesi gerekirken, maalesef iç politik kaygılarla hareket edilmekte ve sürekli zigzaglar çizilmektedir.
Kıbrıs konusunda olası alternatifleri konuşmayı başından reddederek, BM Genel Sekreterinin raporunda olduğu gibi yeni fikirlerin tartışılmasına imkan tanımayarak kendimizi zayıf duruma düşürmekteyiz. Eğer karşı taraf sizin başka seçeneğiniz olmadığını görürse sizinle kedi fare ile oynarmış gibi oynar. Hiçbirimizin Kıbrıs Türk halkını böyle bir duruma düşürmeye hakkı yoktur.”
 

Son Güncelleme: 14.02.2019 10:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gündemde Yer Değişikliği...
Gündemde Yer Değişikliği...
Geçitkale Trafo Merkezi’ne düşen yıldırım 28 köyü elektriksiz bıraktı
Geçitkale Trafo Merkezi’ne düşen yıldırım 28 köyü elektriksiz bıraktı
Ktemb Elektriksel Alan Projesi Eğitimlerine Lefkoşa, Mağusa Ve Girne’de Başlandı
Ktemb Elektriksel Alan Projesi Eğitimlerine Lefkoşa, Mağusa Ve Girne’de Başlandı
Geçitkale Elektrik Santrali’ne yıldırım düştü…
Geçitkale Elektrik Santrali’ne yıldırım düştü…
Polisten Karpaz bölgesinde şiddetli dolu ve buzlanma uyarısı
Polisten Karpaz bölgesinde şiddetli dolu ve buzlanma uyarısı
Dolu yağışından dolayı Çayırova- Pamuklu anayolunda görüş mesafesi yer yer 15 metrenin altına düştü
Dolu yağışından dolayı Çayırova- Pamuklu anayolunda görüş mesafesi yer yer 15 metrenin altına düştü
14 Şubat 2019 Perşembe Gündemi
14 Şubat 2019 Perşembe Gündemi
Lefkoşa-Girne anayolundaki kazada bir araç banketteki arabaya çarptı: 1 yaralı
Lefkoşa-Girne anayolundaki kazada bir araç banketteki arabaya çarptı: 1 yaralı
Tatar, KTÖS Genel Sekreteri Elcil’e dava açıyor
Tatar, KTÖS Genel Sekreteri Elcil’e dava açıyor
Erhürman’dan Ankara’da seferberlik çağrısı
Erhürman’dan Ankara’da seferberlik çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim