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Sibel Tatar: “Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler bizim için büyük güçtür“

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, İngiltere ziyareti çerçevesinde davet üzerine, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi üyesi olan İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA) yetkilileri ve üyeleriyle bir araya geldi. 

07 Mayıs 2022 Cumartesi 20:45
Sibel Tatar: “Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler bizim için büyük güçtür“

 TWPA Başkanı Semahat Mustafa ve diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından çiçeklerle karşılanan Sibel Tatar, Turnpike Lane Bölgesi’nde bulunan dernek lokalinde yer alan toplantıya katıldı. 
 
Cunhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler ile yakından ilgilendiğine işaret ederek bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı çatısı altında Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Komitesi kurulduğunu ve çeşitli projeler üzerinde çalışıldığını anlattı.  
 
Sibel Tatar şunları kaydetti:  
 
“Sizin varlığınız bizim için güçtür. Yurt dışında çok sayıda Kıbrıslı Türk yaşıyor. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin nüfusunun yaklaşık 300,000 olduğu tahmin ediliyor ve bazılarına göre bu rakam 400,000’lerde ve hatta daha fazla olarak düşünülüyor. Bu oldukça önemli gücü farkında olmak lazım. Birbirimize sarılmamız ve daha güçlü hale gelmemiz gerekiyor. Bu konuda, Cumhurbaşkanlığı’nda değerlendirmeler yapılmıştır.   Ne yazık ki yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler ile ilgili bilimsel olarak rakam verilemiyor.” 
 
İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin birbirine daha bağlı olduğuna işaret eden Sibel Tatar,  “İnsanlarımız burada büyük gayretle bir araya gelerek milli günleri kutlamak ve kültürümüzü yaşatmak için daha fazla gayret etmektedir” dedi.  
 

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Cumhurbaşkanlığı, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin nüfusunu belirlemek üzere çalışma başlattı 
 
Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı çatısı altında uzun soluklu bir çalışmanın ardından, tarihte ilk kez yurt dışında yaşayan insanlarımızın ne kadar olduğunu öğrenebilme ile ilgili bir çalışma başlatıldığını açıkladı.  Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde başlatılan Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler web sitesinin (ydkt.gov.ct.tr) bu hafta içinde açıldığını açıklayarak yurt dışında yaşayan insanlarımızın KKTC ile bağlarının güçlendirilmesi ve yaşanan sorunlara yardımcı olabilme hedefiyle bu web sitesinin hayata geçirildiğini kaydetti.  
 
Sibel Tatar, web sayfasında bulunan formla yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin kayıt yapabildiklerini belirterek “Bu konuda, tüm dernek, kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz” dedi.  

Sibel Tatar ayrıca, bu site ile yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sayısını bilimsel olarak ortaya çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek bu web sayfasında ayrıca pek çok gerekli bilgiye erişim sağlandığını aktardı.  Sibel Tatar, “Web sayfasında askerlik, kayıt işlemleri, ikamet, sağlık ve günlük hayata dair konular ve sorunlarla ilgili cevapların verildiği başka linklere de kolayca erişim imkanı sunulmaktadır” dedi.  
 
Pandemi ve savaşların KKTC’ye de olumsuz etki yapmasına rağmen güzel bir ülkemiz olduğunu belirten Sibel Tatar,  tüm sorunların erken zamanda son bulmasını temenni ederek İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin bu yaz KKTC’ye gelmelerini beklediğini ifade etti.  
 
TWPA Başkanı Semahat Mustafa ve diğer yetkililer, Sibel Tatar’a kendilerini ziyaret ettikleri için teşekkür ederek İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarını aktardı

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Son Güncelleme: 08.05.2022 09:26
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