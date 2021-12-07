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Sibel Tatar: “Yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılması, cumhurbaşkanı eşi ve bir hayvan sever olarak ricamdır”

07 Aralık 2021 Salı 19:15
Sibel Tatar: “Yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılması, cumhurbaşkanı eşi ve bir hayvan sever olarak ricamdır”

CUMHURBAŞKANI TATAR’IN EŞİ SİBEL TATAR, HAYVANLARA YÖNELİK SALDIRILARDA HUKUKSAL MEVZUATTAKİ NOKSANLIKLARA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, hukuksal mevzuattaki noksanlıklara dikkat çekerek, hayvanlara yönelik saldırılarda Ceza Yasası’nın ilgili maddesinde düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Karpaz’da 4 köpeğin vahşice öldürülmesiyle toplumda infiale sebep olan olayın sorumlularının polis tarafından tespit edilerek yargı huzuruna çıkarılması gerektiğine dair yaptığı açıklaması ardından; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın avukat olan eşi Sibel Tatar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yürürlükteki yasaların hayvanların korunması hususunda yeterli olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Sibel Tatar, sosyal medya paylaşımda, hayvanlara yönelik saldırılarda Ceza Yasası’nın ilgili maddesinde düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

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“BU SUÇ, TÜRKİYE’DE 4, İNGİLTERE’DE 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar tarafından, sokaktan sahiplenilen ve Cumhurbaşkanlığı bahçesinde barındırılan köpeklerin fotoğraflarıyla yapılan paylaşımda, yürürlükteki yasaların hayvanların korunması hususunda yeterli olmadığı kaydedildi.

Sibel Tatar, Ceza Yasası’nın ilgili maddesince, öldürülen 4 köpeğin katil veya katillerinin hafif bir suç işlemiş gibi kabul edildiğini ve sadece 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne işaret ettiği açıklamasında, Türkiye Hayvanları Koruma Kanunu ile bu suça yönelik cezanın 4 yıla; İngiltere’de ise UK 2006 Animal Welfare Law uyarınca 5 yıla kadar hapis cezası olduğuna dikkat çekti.

Sibel Tatar; “Cezanın caydırıcı olması için köpeklerin; hem öldürülme şekli, hem de bir can oldukları düşünülerek bir an önce ilgili yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılması, Cumhurbaşkanı eşi ve bir hayvan sever olarak ricamdır” dedi.

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Son Güncelleme: 07.12.2021 23:52
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