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Sibel Tatar Taşkent Doğa Parkı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar dün, Taşkent Doğa Parkı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

28 Mayıs 2021 Cuma 10:00
Sibel Tatar Taşkent Doğa Parkı'nı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, Taşkent Doğa Parkı yetkililerinin çalışmalarını büyük bir takdirle izlediğini belirterek, Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat ve eşi Yasemin Basat ile yaban hayat için tüm gönülden çalışanlara şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

Taşkent Doğa Parkı’nın tesislerinden ve çalışmalarından çok etkilendiğini ifade eden Tatar, Yaban hayvan rehabilitasyonunun büyük emek isteyen, meşakkatli bir iş olduğunu ve çalışmaları yerinde gözlemlemenin, verilen emeği çok daha iyi anlamaya vesile olduğunu söyledi.

Sibel Tatar, Kıbrıs Türk yaban hayatına ve ülke doğasına yapılan katkıları yerinde inceleme fırsatı bulmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, kapsamlı tesisin ülkede bulunmasından dolayı gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

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BASAT: “400 TÜR YABAN HAYVANI VAR”

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat ise, Sibel Tatar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Rehabilitasyon Merkezi’nin 2016 yılında tek bir bina ile başladığını ve beş yılda çok büyük bir yol kat ettiğini anlattı.

Basat, "Merkezimizde şu an 400 tür yaban hayvanı bulunmaktadır, büyük oranda kendi bütçemiz ve çabalarımızla, ayrıca gönüllü arkadaşlarımızın desteğiyle yaban hayata hizmet vermeye çalışmaktayız. Masraflı ve meşakkatli bir iş olmasına rağmen doğaya hizmet etmek bizlere keyif vermektedir" şeklinde konuştu.

Sibel Tatar'a, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Tülen Saner, Özel Danışman Muslu Akgüney, Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Özge Özden Fuller ve Komite Üyesi Salih Gücel eşlik etti.

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Son Güncelleme: 28.05.2021 10:42
Anahtar Kelimeler:
Taşkent Doğa ParkıSibel Tatar
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