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Sibel Tatar Tamer Levent 50. Sanat Yılı Sanat Söyleşisi’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Tamer Levent 50. Sanat Yılı Sanat Söyleşisi’ne katılarak Türk oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent’e plaket takdim etti.

19 Aralık 2021 Pazar 10:30
Sibel Tatar Tamer Levent 50. Sanat Yılı Sanat Söyleşisi’ne katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İpek Denizli Sanat Atölyesi’nin düzenlediği Alsancak Belediyesi Kültür Merkezi’nde yer alan etkinlikte konuşan Sibel Tatar, Türkiye’de ve KKTC’de birikimiyle sanata yaptığı katkılardan ve  dünyada KKTC’yi savunarak verdiği destekten dolayı Tamer Levent’e teşekkür etti.

Tatar, her mecrada Kıbrıs Türkü’nün adını duyuran Tamer Levent’in birikiminden faydalanılması gerektiğini söyledi.

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“BURADA AÇILACAK KONSERVATUARLARLA KKTC'DE SANATA KATKI GÖRMEK İSTİYORUZ”

Sibel Tatar, etkinliği organize edenlere, İpek Denizli Sanat Atölyesi’ne, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Başkent Lions yönetimine teşekkür etti.

KKTC’de konservatuvar eksikliğine de işaret eden Tatar, kurulacak hükümetlere ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bu konuda çağrıda bulunarak “Burada açılacak konservatuarlarla KKTC'de sanata katkı görmek istiyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 19.12.2021 11:59
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