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Sibel Tatar, SOS Çocukköyü’nü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Sibel Tatar, SOS Çocukköyü’nü ziyaret etti.

12 Kasım 2021 Cuma 12:00
Sibel Tatar, SOS Çocukköyü’nü ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, burada yaptığı konuşmada, SOS Çocukköyü’ndeki çocukların ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldıklarını ve yetkililerle değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Tatar, Bellapais Inner Wheel Derneği’nin yapımına katkı koyduğu SOS Çocukköyü oyun parkının da tamamlanmış halini gördüklerini ifade etti.

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Bellapais Inner Wheel Derneği 2021-22 Dönem Başkanı Ayşem Erişir, toplum adına örnek olmak amacıyla destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtip, bugün SOS Çocuk Köyü yetkilileri ile görüşerek ihtiyaçların neler olduğu konusunda değerlendirme yaptıklarını söyledi.

KKTC SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ise, Tatar ile Erişir’e teşekkür ederek, Sibel Tatar’ın öncülük yapacağı konularla ilgili görüştüklerini, bugünün bir başlangıç olduğunu ve gelecekte birlikte birtakım projeler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 12.11.2021 14:01
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