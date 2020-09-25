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Sibel Tatar Ötüken Özel Eğitim Okulunu ziyaret etti!

Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Ötüken Özel Eğitim okuluna bugün ziyarette bulundu. Başbakan Ersin Tatar’ın eşi  Sibel Tatar ziyaretine Ötüken Özel Eğitim okulu müdürü Cansu Akyüce eşlik etti.

25 Eylül 2020 Cuma 15:32
Sibel Tatar Ötüken Özel Eğitim Okulunu ziyaret etti!
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Mağusa Haber Ajansı

Sibel Tatar, ziyaret sırasında öğrenci sayısıyla, çoğunlukla öğrencilerin eğitimlere gelip gelmediğini ya da aileleri nedeniyle gönderilmediklerini bilgi edinmek istedi. Eğer aileleri tarafında gelmeyen öğrenciler varsa ailelere çağrı yapılması yönünde bir öneride bulundu.

 

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Cansu Akyüce tarafından Sibel Tatar’ın sorularını şu şekilde yanıtlandı;

Yaklaşık okul içerisinde 8 kayıtlı çocuğun olduğunu ve 6’sının eğitimlere katıldığını dile Getiren Cansu Akyüce, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen koşulları altında öğrencilerimize bireysel çalışmalar yapılarak derslerimiz veriliyor.

Sibel Tatar, Ötüken Özel Eğitim okulu müdürü Cansu Akyüce ile okulun dersliklerini inceleyerek gezisini tamamladı.(

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersin Tatarın Eşi Sibel Tatar
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