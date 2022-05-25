Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı” lansmanı Cumhurbaşkanlığında yapıldı

Cumhurbaşkanlığı ve Vakıflar İdaresi sponsorluğunda basılan kitap, ebeveynlere başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlandı

Ülke genelinde devlet ilkokullarında perşembe gününden itibaren başlayacak “Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri”ne katılacak ebeveynlere kitap ücretsiz olarak dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Tatar: “Hocalarımızın büyük emekle yazdığı bu kitabın mutlaka okunması, buradaki tavsiyelerin değerlendirilmesi ve çocuklarımızın ona göre yönlendirilmesi temennimdir”

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde “Ebeveynleri çocuk yetiştirme sürecinde bilinçlendirme ve çocuk gelişimi ile ilgili farkındalık yaratma amacıyla” hazırlanan “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı”nin lansmanı yapıldı.

Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, Prof. Dr. Sibel Dinçyürek ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin tarafından kaleme alınan, ilk baskısı Cumhurbaşkanlığı, ikinci baskısı ise Vakıflar İdaresi tarafından yapılan kitap, ebeveynlere bir başvuru kaynağı olarak hazırlanırken, ülkede alanında bir ilki de gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanlığında dün akşam saat 19.00’da başlayan lansmana, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın yanında, bazı belediye başkanları, ilkokul müdürleri, bürokratlar, akademisyenler, yazarlar ve sanatçılar katıldı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulunun devam ediyor olmasından dolayı etkinliğe katılamadı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve kitap yazarlarından Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek konuşma yaparak, kitap hakkında bilgi aktardı. Katkı koyan kurum ve kişilere plaket ile kitap takdim edildi.

- Cumhurbaşkanı Tatar: “Çocuklarımız mutlu olarak, ülkelerini, insanları, arkadaşlarını severek, geleceğe en iyi şekilde hazırlanabileceklerdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, lansmanda yaptığı konuşmada, eserin ortaya çıkmasında büyük çaba sarf eden eşi Sibel Tatar’a ve kitabın yazarları Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek, Prof. Dr. Sibel Dinçyürek ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin’e, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına ve katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

Tatar, bu kitabın, anne babaların nasıl mutlu çocuklar yetiştirebilecekleri, vakitlerini nasıl geçirebileceklerini ve çocuklarını geleceğe en iyi şekilde nasıl hazırlayabilecekleri konusunda ışık tutacağını söyleyerek, anne babaların yanında, çocuk yetiştiren herkesin ve eğitim camiasının da bu kitaptan faydalanması gerektiğini kaydetti.

Çocukların mutlu olarak, ülkelerini, insanları, arkadaşlarını severek geleceğe en iyi şekilde hazırlanabileceğini dile getiren Tatar, hocaların büyük emekler vererek yazdıkları bu kitabın mutlak surette okunması ve bu kitaptan alınacak bir takım tavsiyelerin değerlendirilmesi ve çocukların ona göre yönlendirilmesi temennisinde bulundu.

- Sibel Tatar: “Dileğim, okul yılı başlangıcında çocuğunu okula yazdırmaya gelen her bir ebeveyne bu kitabın verilmesi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve bu kitabın fikir öncüsü Sibel Tatar, çocukların gelecek olduğuna ve onları yetiştiren anne babalara büyük bir sorumluluk düştüğüne vurgu yaparak, çocuk yetiştirirken herkesin kafasında bir takım sorular oluştuğunu, bu kitabın bu soruların cevaplarının bulunabileceği bir kaynak olduğunu belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sibel Tatar, kitabın yazarları ve uzmanlarla birlikte “Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri”ni de devlet ilkokullarında başlattıklarını, bu söyleşilerin ilkinin yarın 18.30’da Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yapılacağını duyurarak, Güney Mesarya bölgesindeki tüm ebeveynlerin ve çocuk yetiştiren herkesin bu söyleşiye davetli olduğunu kaydetti.

Devam edecek “Mutlu Çocuklar” söyleşilerinde basımı yapılan kitabın da ücretsiz dağıtılacağını ifade eden Sibel Tatar, dileğinin bu yıl çocuğunu okula yazdırmaya gelen her bir ebeveyne, bu kitabın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanması olduğunu söyledi.

- Prof. Dr. Gürşimşek: “İyi çocuk yetiştirmenin yolu onları mutlu etmektir”

Kitabın içerik ve kapsamı hakkında bilgi veren kitap yazarlarından Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek ise, “İyi çocuk yetiştirmenin yolu onları mutlu etmektir” diyerek, bu kitabın iyi bir amaçla hazırlandığını ancak amacına ulaşmasının eğitimciler sayesinde olacağını ifade etti.

Gürşimşek, kitabın sağlıklı fiziki büyüme, aile içi sağlıklı ilişkiler, sağlıklı toplumsal ilişkiler ve özel durumlarla başa çıkma yöntemlerinin ele alındığı dört ana başlıkta hazırlandığını kaydederek, kitabın sonunda yararlı olacak kaynaklar ve ihtiyaç duyulması halinde başvurulabilecek kurum ve kuruluşların yer aldığı bir liste olduğunu belirtti.

- “Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri” perşembe günü Beyarmudu’nda başlayacak, ülke genelinde devam edecek.

Etkinlik, ülke genelinde devlet ilkokullarında yapılacak “Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri” ile devam edecek. Kitabın ücretsiz olarak dağıtılacağı söyleşilerde, ebeveynler ve uzmanların bir araya getirilmesiyle, bir “anne-baba okulu” yaratılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, ilk söyleşi, bölge okullarındaki velilerin katılımıyla, yarın 18.30’da Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yapılacak.