Sibel Tatar, Lapta Huzurevi ve Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar; kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel, Soli Güzelyurt Inner Wheel, Othello Mağusa Inner Wheel ve Başkent Lefkoşa Inner Wheel kulübü başkan ve üyeleri ile birlikte Lapta Huzurevi ve Kalkanlı Yaşam Evi’ne yaptığı ziyaretteki konuşmasında, kendisinin çağrısıyla yaşlılara el emeği ile hediye sunabilme amacı taşıyan bir proje hazırlandığını dile getirdi.



Bütün Inner Wheel Kulübü üyelerinin de katkı koyduğu ayrıca vatandaşların da ellerinden geldiğince el emeği ile ördükleri battaniye ve şallarla bu projeye destek olduğunu ifade eden Sibel Tatar; “Çağrıma kulak verip emeğini esirgemeyen tüm Inner Wheel Kulübü üyelerine ve katkı koyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Sibel Tatar, kendi el emeği olan battaniyeyi de hediye olarak verdiğini sözlerine ekleyerek yaşlıları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti ve herkese sağlıkla geçecek bir yıl diledi.

Ziyarette ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı ve Opera Sanatçısı Laden İnce tarafından yaşlılara müzik dinletisi de sunuldu.